У депрессивных пожилых людей почти в пять раз чаще развивается болезнь Альцгеймера

Китайские исследователи пришли к выводу, что депрессия значительно повышает риск развития деменции. Так, у людей с депрессией риск развития болезни Альцгеймера оказался почти в пять раз выше, чем у их сверстников.

Кадр из фильма Любовь (Amour) / © Les Films du Losange

Деменция — это один из видов нейрокогнитивных расстройств, связанный с ухудшением памяти, мышления и повседневного функционирования. В этом исследовании ученые уделили внимание болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, а также их связи с депрессией. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychiatry Research.

Авторы проанализировали данные более чем 920 тысяч жителей Ичана (Китай) с 2015 по 2023 год. Они использовали электронные медицинские карты 160 местных клиник, которые включают демографические данные, диагнозы, рецепты и расходы на лечение. Исследователи отобрали людей старше 50 лет без деменции на январь 2016 года. Они сопоставили данные людей с депрессией (около 4,3 тысяч человек) с участниками без депрессии (около 42 тысяч).

Как показали результаты исследования, за 3,6 года наблюдения деменцию диагностировали у 1 493 человек. Средний возраст при первой постановке такого диагноза составил 78 лет.

Риск развития любой формы деменции у людей с депрессией был выше в 2,2 раза по сравнению со сверстниками. При этом риск развития болезни Альцгеймера у депрессивных участников оказался почти в пять раз выше, а риск сосудистой деменции — почти в два раза выше.

Исследователи обратили внимание, что повышенному риску болезни Альцгеймера и сосудистой деменции преимущественно подвергались пожилые люди с депрессией в возрасте от 60 лет. Также ученые заметили «U-образную» временную связь между депрессией и болезнью Альцгеймера. Вероятность постановки диагноза резко возрастала в два отдельных периода. Это происходило менее чем через два года после выявления депрессии, а потом — через шесть–восемь лет.

По мнению ученых, это означает двойное влияние депрессии. В краткосрочной перспективе депрессия у пожилых людей может быть ранним симптомом уже начинающейся, еще не диагностированной болезни Альцгеймера. При этом длительную депрессию авторы сочли фактором риска. По их мнению, годы дисбаланса иммунной системы и биологического стресса активно способствуют дегенерации мозга.

Ученые отметили, что U-образная временная связь оказалась характерна только для болезни Альцгеймера. Для сосудистой деменции риск возрастал только после длительного воздействия депрессии в течение шести–восьми лет. Исследование помогает понять связь депрессии и деменции у пожилых. Однако авторы обратили внимание на некоторые ограничения. Исследователи анализировали данные из одного города с однородным населением. Часть случаев болезни Альцгеймера могли не диагностировать. Кроме того, ученые не учли влияние факторов образа жизни — курение, питание и физическую активность.