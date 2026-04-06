Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
6 апреля, 19:26
Рейтинг: +171
Посты: 643

У депрессивных пожилых людей почти в пять раз чаще развивается болезнь Альцгеймера

Китайские исследователи пришли к выводу, что депрессия значительно повышает риск развития деменции. Так, у людей с депрессией риск развития болезни Альцгеймера оказался почти в пять раз выше, чем у их сверстников.

Кадр из фильма Любовь (Amour) / © Les Films du Losange
Деменция — это один из видов нейрокогнитивных расстройств, связанный с ухудшением памяти, мышления и повседневного функционирования. В этом исследовании ученые уделили внимание болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, а также их связи с депрессией. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychiatry Research

Авторы проанализировали данные более чем 920 тысяч жителей Ичана (Китай) с 2015 по 2023 год. Они использовали электронные медицинские карты 160 местных клиник, которые включают демографические данные, диагнозы, рецепты и расходы на лечение. Исследователи отобрали людей старше 50 лет без деменции на январь 2016 года. Они сопоставили данные людей с депрессией (около 4,3 тысяч человек) с участниками без депрессии (около 42 тысяч).  

Как показали результаты исследования, за 3,6 года наблюдения деменцию диагностировали у 1 493 человек. Средний возраст при первой постановке такого диагноза составил 78 лет.

Риск развития любой формы деменции у людей с депрессией был выше в 2,2 раза по сравнению со сверстниками. При этом риск развития болезни Альцгеймера у депрессивных участников оказался почти в пять раз выше, а риск сосудистой деменции — почти в два раза выше. 

Исследователи обратили внимание, что повышенному риску болезни Альцгеймера и сосудистой деменции преимущественно подвергались пожилые люди с депрессией в возрасте от 60 лет. Также ученые заметили «U-образную» временную связь между депрессией и болезнью Альцгеймера. Вероятность постановки диагноза резко возрастала в два отдельных периода. Это происходило менее чем через два года после выявления депрессии, а потом — через шесть–восемь лет.

По мнению ученых, это означает двойное влияние депрессии. В краткосрочной перспективе депрессия у пожилых людей может быть ранним симптомом уже начинающейся, еще не диагностированной болезни Альцгеймера. При этом длительную депрессию авторы сочли фактором риска. По их мнению, годы дисбаланса иммунной системы и биологического стресса активно способствуют дегенерации мозга.

Ученые отметили, что U-образная временная связь оказалась характерна только для болезни Альцгеймера. Для сосудистой деменции риск возрастал только после длительного воздействия депрессии в течение шести–восьми лет. Исследование помогает понять связь депрессии и деменции у пожилых. Однако авторы обратили внимание на некоторые ограничения. Исследователи анализировали данные из одного города с однородным населением. Часть случаев болезни Альцгеймера могли не диагностировать. Кроме того, ученые не учли влияние факторов образа жизни — курение, питание и физическую активность.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

6 апреля, 08:00
Evgenia Vavilova

Физики нашли ответ на загадку о подавлении гармоник высокого порядка

Этот важный для исследователей инструмент разрушается за единичные фемтосекунды как будто без причины. В новом исследовании физики нашли два виновных в этом эффекта.

6 апреля, 11:13
Илья Гриднев

Археологи обнаружили 1200-летний остров из раковин моллюсков, съеденных древними жителями Фиджи

У северного побережья второго по величине острова Фиджи нашли участок суши площадью 3000 квадратных метров, на 70-90% состоящий из раковин съедобных моллюсков. Радиоуглеродная датировка показала, что отложениям около 1200 лет — скорее всего, остров сформировался из отходов древних поселенцев, веками перерабатывавших моллюсков на этом месте.

