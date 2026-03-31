Инфографика: самые быстрые сухопутные животные в мире
Некоторые животные, догоняя добычу или убегая от хищников, способны достигать невероятных скоростей. На инфографике показаны животные, претендующие на звание самых быстрых сухопутных млекопитающих на планете.
Самым быстрым наземным млекопитающим считается гепард, способный развивать скорость до 114 километров в час. Хотя обычно, во время преследования добычи его скорость составляет 80—100 километров в час. До 100 километров в час представитель кошачьих может разогнаться за три секунды, но способен поддерживать такой темп бега лишь на короткие дистанции.
Среди самых быстрых наземных млекопитающих, несомненно, выделяются вилорог и спрингбок. Хотя вилорог уступает гепарду в беге на короткие дистанции, этот представитель копытных может поддерживать высокую скорость в течение гораздо более длительного периода времени. Его зарегистрированный рекорд — 88,5 километров в час. Близкий результат показывает спрингбок.
По некоторым данным, львы, а точнее львицы, способны развивать скорость до 80 километров. Как и гепарды, бежать так быстро они способны лишь на крайне коротких дистанциях.
Антилопы гну и гарна также входят в число самых быстрых зверей. Их скорость также оценивается примерно в 80 километров в час.
Попали на инфографику и псовые. Некоторые представители английской борзой (Грейхаунд) способны развивать скорость до 67,3 километров в час.
Скорость лошадей зависит от породы. Рекорд чистокровной верховой лошади зафиксировали в 2008 году. На скачках в США на дистанции 1/4 мили (около 400 метров) кобыла продемонстрировала скорость 70,76 километров в час. Однако представители американских квортерхорсов способны разогнаться до 88 километров в час.
На инфографику попали далеко не все самые быстрые наземные млекопитающие. Кроме того, максимальные и средние скорости зверей различаются в зависимости от источника.
