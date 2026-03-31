Инфографика: самые быстрые сухопутные животные в мире

Некоторые животные, догоняя добычу или убегая от хищников, способны достигать невероятных скоростей. На инфографике показаны животные, претендующие на звание самых быстрых сухопутных млекопитающих на планете.

Инфографика: самые быстрые животные в мире / © WM Defense & Stats

Самым быстрым наземным млекопитающим считается гепард, способный развивать скорость до 114 километров в час. Хотя обычно, во время преследования добычи его скорость составляет 80—100 километров в час. До 100 километров в час представитель кошачьих может разогнаться за три секунды, но способен поддерживать такой темп бега лишь на короткие дистанции.

Среди самых быстрых наземных млекопитающих, несомненно, выделяются вилорог и спрингбок. Хотя вилорог уступает гепарду в беге на короткие дистанции, этот представитель копытных может поддерживать высокую скорость в течение гораздо более длительного периода времени. Его зарегистрированный рекорд — 88,5 километров в час. Близкий результат показывает спрингбок.

По некоторым данным, львы, а точнее львицы, способны развивать скорость до 80 километров. Как и гепарды, бежать так быстро они способны лишь на крайне коротких дистанциях.

Антилопы гну и гарна также входят в число самых быстрых зверей. Их скорость также оценивается примерно в 80 километров в час.

Попали на инфографику и псовые. Некоторые представители английской борзой (Грейхаунд) способны развивать скорость до 67,3 километров в час.

Скорость лошадей зависит от породы. Рекорд чистокровной верховой лошади зафиксировали в 2008 году. На скачках в США на дистанции 1/4 мили (около 400 метров) кобыла продемонстрировала скорость 70,76 километров в час. Однако представители американских квортерхорсов способны разогнаться до 88 километров в час.

На инфографику попали далеко не все самые быстрые наземные млекопитающие. Кроме того, максимальные и средние скорости зверей различаются в зависимости от источника.