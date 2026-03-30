Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Плавучий остров»: Китай построит первую в мире сверхкрупную морскую исследовательскую платформу

Китай сделал важный шаг в развитии океанологических исследований, запустив в Шанхае новую глубоководную всепогодную плавучую научную станцию. Этот проект, рассматриваемый как ключевой элемент национальной научно-технологической инфраструктуры, представляет собой так называемый «Плавучий остров открытого моря» — первую в мире сверхкрупную морскую исследовательскую платформу подобного типа.

Проект сверхкрупной морской исследовательской платформы / © Tencent

Рассчитанная на непрерывную работу в суровых условиях открытого моря, платформа будет поддерживать широкий спектр научных задач: от разработки передового морского оборудования и освоения океанских ресурсов до фундаментальных исследований в области морских наук.

Ее создание отражает растущие амбиции Пекина по формированию долгосрочной и масштабируемой инфраструктуры для систематического освоения глубин океана и технологических инноваций.

В основе проекта лежит многоуровневая исследовательская система, объединяющая морские и наземные возможности. Комплекс включает три ключевых элемента: центральную плавучую платформу, флот научных судов и береговую инфраструктуру поддержки.

Основная платформа выполнена по полупогружной двухкорпусной схеме, обеспечивающей устойчивость в тяжелых морских условиях и позволяющей проводить крупномасштабные испытания глубоководного оборудования массой в сотни тонн. Платформа способна поддерживать научные миссии и экспериментальные исследования на глубинах до 10 000 метров, фактически охватывая весь диапазон океанических исследований.

Ожидается, что строительство будет завершено к 2030 году. После ввода в эксплуатацию комплекс станет полигоном в открытом море для испытаний систем глубоководной добычи полезных ископаемых, морского оборудования, а также инфраструктуры для добычи нефти и газа на шельфе. Возможность тестирования технологий в реальных морских условиях должна значительно повысить практическую ценность научных и инженерных разработок.

Кроме того, платформа позволит ученым и инженерам проводить масштабные эксперименты непосредственно в океане, снижая зависимость от прибрежных или лабораторных условий.