Топ-20 самых кассовых фильмов в одной инфографике
Даже несмотря на то, что посещаемость кинотеатров все еще пытается восстановиться после удара, нанесенного эпохой стриминговых сервисов, ряд высокобюджетных фильмов сумел собрать в прокате миллиарды долларов. Среди них — как новейшая часть «Аватара», так и два анимационных продолжения.
В этой инфографике представлены 20 самых успешных фильмов всех времен по совокупным мировым сборам — на основе обновленных данных Box Office Mojo по состоянию на март 2026 год.
«Аватар» Джеймса Кэмерона (2009), заработавший более 2,92 миллиарда долларов, удерживает звание самого кассового фильма в истории с момента повторного проката в Китае в 2021 году. Ранее картина почти десятилетие занимала первое место, пока в 2019 году ее на два года не обошел «Мстители: Финал».
Если учитывать и «Аватар», и «Мстители: Финал» (2,8 миллиарда долларов), всего лишь семь фильмов в истории преодолели рубеж в два миллиарда долларов мировых сборов.
Оставшиеся пять — это «Аватар: Путь воды» (2022, 2,33 миллиарда долларов), «Титаник» (1997) и «Нэчжа 2» (2025) (оба — по 2,26 миллиарда), «Звездные войны: Эпизод VII — Пробуждение силы» (2015, 2,07 миллиарда) и «Мстители: Война бесконечности» (2018, 2,05 миллиарда).
Ни один режиссер не представлен в верхней части этого списка так широко, как Джеймс Кэмерон: он снял «Титаник» и все фильмы серии «Аватар», благодаря чему ему принадлежат три из четырех самых кассовых картин в истории.
Кэмерон также вошел в историю как режиссер первого фильма, собравшего один миллиард долларов, и первых двух фильмов, преодолевших отметку в два миллиарда. Сегодня таких картин уже семь, но именно Кэмерон остантся безусловным лидером по числу «двухмиллиардников».
Примечательно, что его успех объясняется не только коммерческими достижениями: два из его самых кассовых фильмов — единственные в топ-20, не являющиеся частью франшиз. Под франшизами понимаются проекты, включающие спин-оффы, продолжения, ремейки или экранизации уже существующих произведений.
Если не учитывать «Титаник» и оригинальный «Аватар», все остальные фильмы из списка — это франшизные проекты. Сюда входят и два продолжения «Аватара», а также пять блокбастеров Marvel — от четырех фильмов о Мстителях до «Человека-паука: Нет пути домой» (2021, 1,92 миллиарда долларов).
«Нэчжа 2» — единственный неамериканский фильм в первой двадцатке — является продолжением китайской картины 2019 года и вышел в январе 2025-го, к празднованию китайского Нового года. Другие недавние анимационные хиты, такие как «Холодное сердце 2» (2019, 1,45 миллиарда), «Головоломка 2» (2024, 1,7 миллиарда) и «Зверополис 2» (2025, 1,87 миллиарда), также представляют собой продолжения популярных семейных фильмов.
С другой стороны, «Король Лев» (2019, 1,66 миллиарда) — не сиквел, а ремейк классического мультфильма Disney 1994 года.
«Пробуждение силы», «Мир юрского периода» (1,67 миллиарда) и «Форсаж 7» (1,52 миллиарда), все вышедшие в 2015 году, также продолжают уже существующие франшизы — как и «Топ Ган: Мэверик» (2022, 1,5 миллиарда).
Наконец, фильмы 2023 года — «Барби» (1,45 миллиарда) и «Братья Супер Марио в кино» (1,36 миллиарда) — представляют собой экранизации других медиа: в первом случае — куклы Mattel, во втором — серии видеоигр Nintendo.
Очевидно, что киностудии усвоили ценность франшиз как способа удерживать зрителей, несмотря на рост цен на билеты в кино. И, судя по беспрецедентным успехам Disney, именно эта компания овладела этим искусством лучше всех, стабильно выпуская кассовые хиты из года в год.
После приобретения Marvel Entertainment в 2009 году и Lucasfilm в 2012-м — обе сделки оценивались примерно в четыре миллиарда долларов — Disney смогла доминировать в прокате благодаря таким популярным франшизам, как «Мстители» и «Звездные войны».
В 2019 году компания расширила свое влияние, купив 20th Century Fox, получив таким образом права на серию «Аватар» и международные права на «Титаник» (при этом Paramount Pictures сохранила права на прокат фильма в Северной Америке).
Конкуренты Disney среди крупнейших американских студий пока не могут угнаться за таким успехом. Единственный фильм Warner Bros. в топ-20 — это «Барби», а у Paramount единственный полностью принадлежащий ей хит — «Топ Ган: Мэверик». Примечательно, что эти две студии в ближайшем будущем могут объединить свои операции, поскольку Paramount предпринимает попытку приобрести Warner Bros.
