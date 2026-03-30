Космическая дуэль в объективе: астрофотограф снял столкновение галактик Антенны

Астрофотограф Грег Мейер направил телескоп в сторону созвездия Ворона, чтобы получить снимок галактик Антенны — некогда спиральных систем, чьи формы теперь искажены и находятся в процессе слияния в единое гигантское эллиптическое образование.

© Greg Meyer

Этот кадр дальнего космоса фиксирует мимолетный момент титанического противостояния, продолжающегося сотни миллионов лет: гравитационное взаимодействие галактик NGC 4038 и NGC 4039 растягивает и деформирует их, создавая хаос поистине космического масштаба.

На снимке видны оранжево-желтые ядра сталкивающихся галактик, сияющие в вихре межзвездной пыли, газа и звезд. От них в обе стороны на многие световые годы тянутся изогнутые «приливные хвосты», сформированные вытянутыми спиральными рукавами. Эти структуры поразительно напоминают чувствительные органы насекомых — именно благодаря этому сходству галактики и получили свое название.

Космическое «перетягивание каната» вызвало всплеск звездообразования, приведший к появлению так называемых «сверхзвездных скоплений» в гигантских «усиках»-рукавах. Около 90% этих массивных скоплений, вероятно, распадутся по мере завершения слияния, тогда как остальные сохранятся, превратившись в шаровые звездные скопления.

Мейер посвятил почти 21 час наблюдений сбору света от далеких галактик, используя различные астрономические фильтры, пока они сияли в небе над обсерваторией Starfront в Роквуде (штат Техас). Полученные данные затем были объединены и обработаны с помощью Adobe Photoshop и Lightroom, а также специализированного программного обеспечения для астрофотографии PixInsight.