Инфографика: сравнение расходов США и других стран на оборону НАТО
В Североатлантический альянс входят 32 страны. На инфографике наглядно показано, как распределяются между США и другими странами траты на оборону альянса.
Общие расходы на оборону НАТО в 2025 году оцениваются в 1,404 триллиона долларов США. На фоне растущей глобальной напряженности страны увеличивают оборонные бюджеты. Однако до сих пор остается явный дисбаланс между Соединенными Штатами и их союзниками.
США выделили на эти цели 845 миллиардов долларов. Их вклад составил 60,2 % от общего оборонного бюджета альянса.
Канады и страны Европы, входящие в НАТО, вместе потратили 559 миллиардов долларов. Их совокупный вклад — 39,8% от всех расходов. Для сравнения, Великобритания вложила 81,313 миллиарда долларов, Франция — 64,498 миллиарда долларов, Италия — 46,776 миллиарда долларов, Польша — 34,641 миллиарда долларов.
При создании инфографики авторы использовали предварительные оценки на 2025 год, приведенные с поправкой на цены и курсы за 2021 год. Такая поправка позволяет более точно и корректно сравнивать показатели за несколько лет.
Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Затонувшая советская подлодка «Комсомолец» продолжила выбрасывать радионуклиды в океан спустя 30 лет
Новое исследование о последней экспедиции к затонувшей атомной субмарине подтвердило локальную утечку радиации после 30 лет регулярного мониторинга. В 2019 году роботизированный аппарат опустился на дно и напрямую зафиксировал выбросы опасных изотопов из разрушенного реактора. Радиоактивные элементы неизбежно продолжили попадать во внешнюю среду, хотя их малое количество моментально разбавлялось.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.
Итальянские исследователи доказали, что за столетие до знаменитого извержения Везувия, во время осады Помпеев армией римского полководца Луция Корнелия Суллы в I веке до нашей эры, город обстреливали из полибола — скорострельного оружия эпохи Античности.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
18 Мая, 2014
Топ 10 самых больших самолетов
20 Мая, 2014
5 самых опасных мест на Земле
14 Декабря, 2019
«На Марсе будут яблони цвести»: города Красной планеты
29 Декабря, 2014
Самые важные научные достижения 2014 года
