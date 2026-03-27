Инфографика: сравнение расходов США и других стран на оборону НАТО

В Североатлантический альянс входят 32 страны. На инфографике наглядно показано, как распределяются между США и другими странами траты на оборону альянса.

Инфографика: сравнение расходов США и других стран на оборону НАТО / © VisualPro, Voronoi

Общие расходы на оборону НАТО в 2025 году оцениваются в 1,404 триллиона долларов США. На фоне растущей глобальной напряженности страны увеличивают оборонные бюджеты. Однако до сих пор остается явный дисбаланс между Соединенными Штатами и их союзниками.

США выделили на эти цели 845 миллиардов долларов. Их вклад составил 60,2 % от общего оборонного бюджета альянса.

Канады и страны Европы, входящие в НАТО, вместе потратили 559 миллиардов долларов. Их совокупный вклад — 39,8% от всех расходов. Для сравнения, Великобритания вложила 81,313 миллиарда долларов, Франция — 64,498 миллиарда долларов, Италия — 46,776 миллиарда долларов, Польша — 34,641 миллиарда долларов.

При создании инфографики авторы использовали предварительные оценки на 2025 год, приведенные с поправкой на цены и курсы за 2021 год. Такая поправка позволяет более точно и корректно сравнивать показатели за несколько лет.