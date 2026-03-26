Инфографика: сколько нефти хранится в стратегических резервах G7
«Большая семерка» или G7 — неформальное объединение, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. На инфографике показано, какими резервными запасами нефти обладают страны на случай чрезвычайных ситуаций.
Совокупные запасы стран G7 составляют 1 019,4 миллиона баррелей. Самым большим резервным запасом обладают Соединенные Штаты Америки — 415,4 миллиона баррелей.
Япония заняла второе место с показателем 260 миллионов баррелей. При этом она практически не добывает нефть внутри страны и импортирует примерно 99%. В совокупности на США и Японию приходится более половины всех запасов нефти G7.
Франция и Германия заняли по резервам третье и четвертое место с запасами 120 миллионов баррелей и 110 миллионов баррелей соответственно. На инфографике указан показатель Италии в 76 миллионов баррелей, установленный законом. Фактические данные власти Италии не уточнили.
Великобритания добывает в Северном море примерно один миллион баррелей в день, однако ее стратегические запасы составляют всего 38 миллионов баррелей. Канада добывает около пяти миллионов баррелей в сутки и входит в число крупнейших мировых экспортеров нефти. Однако у страны нулевые резервные запасы на случай чрезвычайных ситуаций.
Хотя США лидируют по стратегическим резервам, эти зспасы покроют только 21 день внутреннего потребления. Запасы Германии покроют 46 дней, Японии — 74 дня, Франции — 75 дней.
Итальянские исследователи доказали, что за столетие до знаменитого извержения Везувия, во время осады Помпеев армией римского полководца Луция Корнелия Суллы в I веке до нашей эры, город обстреливали из полибола — скорострельного оружия эпохи Античности.
Австралийские власти когда-то сжигали целые колонии летучих лисиц, считая их опасными вредителями. Но авторы нового исследования пришли к выводу, что эти животные, которых ранее связывали с распространением коронавирусов, каждый год способствуют появлению десятков миллионов новых деревьев и приносят экономике Австралии сотни миллионов долларов в год.
В 2010 году между Марсом и Юпитером произошла вспышка, благодаря которой удалось открыть ранее неизвестную комету Солнечной системы. Спустя несколько месяцев после этого объект исчез из вида и больше не появился, хотя с тех пор должен был вернуться уже два раза.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
15 Июля, 2017
Вопросы читателей (ч. 5)
21 Июня, 2017
Путь к энергии
3 Ноября, 2016
16 лет МКС в гифках
6 Декабря, 2021
Изменения климата и языковое разнообразие
5 Ноября, 2018
Синдром немогуна: выученная беспомощность
