Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
26 марта, 10:15
Рейтинг: +161
Посты: 592

Инфографика: сколько нефти хранится в стратегических резервах G7

«Большая семерка» или G7 — неформальное объединение, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. На инфографике показано, какими резервными запасами нефти обладают страны на случай чрезвычайных ситуаций.

Инфографика: сколько нефти хранится в стратегических резервах G7 / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained 
Совокупные запасы стран G7 составляют 1 019,4 миллиона баррелей. Самым большим резервным запасом обладают Соединенные Штаты Америки — 415,4 миллиона баррелей. 

Япония заняла второе место с показателем 260 миллионов баррелей. При этом она практически не добывает нефть внутри страны и импортирует примерно 99%. В совокупности на США и Японию приходится более половины всех запасов нефти G7.

Франция и Германия заняли по резервам третье и четвертое место с запасами 120 миллионов баррелей и 110 миллионов баррелей соответственно. На инфографике указан показатель Италии в 76 миллионов баррелей, установленный законом. Фактические данные власти Италии не уточнили. 

Великобритания добывает в Северном море примерно один миллион баррелей в день, однако ее стратегические запасы составляют всего 38 миллионов баррелей. Канада добывает около пяти миллионов баррелей в сутки и входит в число крупнейших мировых экспортеров нефти. Однако у страны нулевые резервные запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

Хотя США лидируют по стратегическим резервам, эти зспасы покроют только 21 день внутреннего потребления. Запасы Германии покроют 46 дней, Японии — 74 дня, Франции — 75 дней.

23 марта, 15:59
Татьяна Зайцева

На стенах Помпеев нашли следы от обстрела из высокотехнологичного стреломета

Итальянские исследователи доказали, что за столетие до знаменитого извержения Везувия, во время осады Помпеев армией римского полководца Луция Корнелия Суллы в I веке до нашей эры, город обстреливали из полибола — скорострельного оружия эпохи Античности.

25 марта, 10:12
Игорь Байдов

Летучих лисиц признали главными хранителями лесов Австралии

Австралийские власти когда-то сжигали целые колонии летучих лисиц, считая их опасными вредителями. Но авторы нового исследования пришли к выводу, что эти животные, которых ранее связывали с распространением коронавирусов, каждый год способствуют появлению десятков миллионов новых деревьев и приносят экономике Австралии сотни миллионов долларов в год.

24 марта, 08:22
Адель Романова

Исчезновение кометы P/2010 H2 вскоре после ее открытия удалось объяснить

В 2010 году между Марсом и Юпитером произошла вспышка, благодаря которой удалось открыть ранее неизвестную комету Солнечной системы. Спустя несколько месяцев после этого объект исчез из вида и больше не появился, хотя с тех пор должен был вернуться уже два раза.

24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

