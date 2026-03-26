Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: сколько нефти хранится в стратегических резервах G7

«Большая семерка» или G7 — неформальное объединение, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. На инфографике показано, какими резервными запасами нефти обладают страны на случай чрезвычайных ситуаций.

Инфографика: сколько нефти хранится в стратегических резервах G7 / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

Совокупные запасы стран G7 составляют 1 019,4 миллиона баррелей. Самым большим резервным запасом обладают Соединенные Штаты Америки — 415,4 миллиона баррелей.

Япония заняла второе место с показателем 260 миллионов баррелей. При этом она практически не добывает нефть внутри страны и импортирует примерно 99%. В совокупности на США и Японию приходится более половины всех запасов нефти G7.

Франция и Германия заняли по резервам третье и четвертое место с запасами 120 миллионов баррелей и 110 миллионов баррелей соответственно. На инфографике указан показатель Италии в 76 миллионов баррелей, установленный законом. Фактические данные власти Италии не уточнили.

Великобритания добывает в Северном море примерно один миллион баррелей в день, однако ее стратегические запасы составляют всего 38 миллионов баррелей. Канада добывает около пяти миллионов баррелей в сутки и входит в число крупнейших мировых экспортеров нефти. Однако у страны нулевые резервные запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

Хотя США лидируют по стратегическим резервам, эти зспасы покроют только 21 день внутреннего потребления. Запасы Германии покроют 46 дней, Японии — 74 дня, Франции — 75 дней.