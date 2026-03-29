Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай открыл «школы роботов» для обучения гуманоидов

Китай активно развивает роботов, чтобы не только показывать их на различных демонстрационных площадках, но и использовать в повседневных задачах. В стране создаются специальные «школы роботов», где гуманоидов обучают выполнять различные задачи в реальных условиях.

Гуманоидные роботы выступают вместе с ребенком в Ухане, провинция Хубэй / © Xiao Yijiu, Xinhua

В провинциях Аньхой, Чжэцзян и Шаньдун в ускоренном темпе создают центры подготовки роботов. Это должно ускорить вывод новой робототехники на рынок. Например, в учебном центре в Шаньдуне десятки гуманоидов обучают базовым задачам. Они учатся носить подносы, складывать одежду и доставать воду с полок.

Для обучения роботов требуются гораздо более сложные данные, чем во многих других областях искусственного интеллекта. Данные, необходимые для гуманоидных роботов, нельзя получить из интернета. Исследователи создают их через прямое взаимодействие с машинами. Это касается, в том числе, информации о движениях суставов, визуальных данных и восприятии прикосновений.

К концу 2025 года в Китае создали более 40 государственных центров сбора данных для роботов. 24 таких центра уже функционируют.

В этих центрах десятки роботов находятся в помещениях, похожих на офисы. Люди-операторы многократно выполняют простые задачи вместе с роботами, а потом фиксируют подробные данные о ключевых физических действиях.

Центры обучения роботов уже помогают зарабатывать технологическим компаниям. С помощью центров по сбору данных в провинциях Цзянси, Гуанси и Сычуань китайская компания UBTECH Robotics смогла продать гуманоидных роботов на 566 миллионов юаней (около 80 миллионов долларов).

В Китае планируют сначала внедрить гуманоидных роботов в производственные отрасли. Например, они могут работать на автомобильных заводах, а также в логистике, выполняя много простых и повторяющихся задач.