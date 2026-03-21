Роботы-собаки начали охранять дата-центры
Роботы теперь конкурируют не только с людьми, но и с собаками. Операторы дата-центров начинают использовать четвероногих роботов, которые схожи по размеру с крупными собаками. Эти охранники могут патрулировать ограждения, проверять оборудование и выявлять проблемы, пока они не привели к дорогостоящим сбоям.
Спасательные службы и военные уже используют в работе роботов-собак. Также они востребованы в нефтедобыче и горной промышленности. Массовое строительство дата-центров создает для четвероногих роботов новую нишу.
Компании, специализирующиеся на робототехнике, предлагают таких роботов для защиты ценной инфраструктуры, требующей круглосуточного наблюдения. Такие «собачки» способны работать круглосуточно, не устают и не требуют зарплаты.
Как рассказали в компании Boston Dynamics, роботы могут не только патрулировать периметр объекта. Они также способны выполнять функции промышленной инспекции, картировать территории и контролировать строительство. «Собачки» могут обнаружить тепловые аномалии, утечки, скопления воды и необычные звуки.
Стоимость робота Spot от Boston Dynamics варьируется от 175 000 до 300 000 долларов. Цена Vision 60 от Ghost Robotics начинается от 165 000 долларов в зависимости от конфигурации.
В обеих компаниях утверждают, что роботы-собаки не призваны полностью заменить людей, они скорее выступают дополнительной «парой глаз».
Таких роботов уже используют для охраны дата-центров, но представитель Boston Dynamics отказался раскрыть детали из-за строгих соглашений о неразглашении. Однако он отметил, что дата-центры — это «растущий рынок» для индустриальных решений.
При этом в компании Novva Data Centers, расположенной в штате Юта, признались, что используют команду роботов Spot от Boston Dynamics на своем флагманском кампусе. Там роботы ходят по заранее заданным маршрутам, собирают данные, следят за оборудованием и сообщают о любой необычной активности. Также у них есть тепловые датчики, позволяющие обнаружить аномалии в работе техники и предупреждать персонал.
Развитие искусственного интеллекта приводит к массовому строительству дата-центров. Производители роботов, в свою очередь, получают возможность стать частью одного из крупнейших инфраструктурных проектов современности.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Спустя 223 года после крушения брига «Ментор», перевозившего в Британию так называемые мраморы Элгина — скульптуры и рельефы афинского Акрополя, — греческие археологи обнаружили на морском дне небольшой мраморный фрагмент. По-видимому, он когда-то был частью декора Парфенона.
Создание бобровых запруд заставило водоемы накопить почти в 200 раз больше углерода по сравнению с обычным ручьем. Заболачивание местности перенаправило растворенный в воде неорганический углерод глубоко в грунтовые воды и донные отложения, предотвратив их попадание в атмосферу и Мировой океан.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
