  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
21 марта, 19:23
Рейтинг: +160
Посты: 578

Роботы-собаки начали охранять дата-центры

Роботы теперь конкурируют не только с людьми, но и с собаками. Операторы дата-центров начинают использовать четвероногих роботов, которые схожи по размеру с крупными собаками. Эти охранники могут патрулировать ограждения, проверять оборудование и выявлять проблемы, пока они не привели к дорогостоящим сбоям.

Сообщество
# дата-центр
# Роботы
# технологии
Роботы Spot от Boston Dynamics / © Boston Dynamics, Business Insider
Роботы Spot от Boston Dynamics / © Boston Dynamics, Business Insider

Спасательные службы и военные уже используют в работе роботов-собак. Также они востребованы в нефтедобыче и горной промышленности. Массовое строительство дата-центров создает для четвероногих роботов новую нишу. 

Компании, специализирующиеся на робототехнике, предлагают таких роботов для защиты ценной инфраструктуры, требующей круглосуточного наблюдения. Такие «собачки» способны работать круглосуточно, не устают и не требуют зарплаты.

Как рассказали в компании Boston Dynamics, роботы могут не только патрулировать периметр объекта. Они также способны выполнять функции промышленной инспекции, картировать территории и контролировать строительство. «Собачки» могут обнаружить тепловые аномалии, утечки, скопления воды и необычные звуки.

Стоимость робота Spot от Boston Dynamics варьируется от 175 000 до 300 000 долларов. Цена Vision 60 от Ghost Robotics начинается от 165 000 долларов в зависимости от конфигурации.

В обеих компаниях утверждают, что роботы-собаки не призваны полностью заменить людей, они скорее выступают дополнительной «парой глаз». 

Таких роботов уже используют для охраны дата-центров, но представитель Boston Dynamics отказался раскрыть детали из-за строгих соглашений о неразглашении. Однако он отметил, что дата-центры — это «растущий рынок» для индустриальных решений.

При этом в компании Novva Data Centers, расположенной в штате Юта, признались, что используют команду роботов Spot от Boston Dynamics на своем флагманском кампусе. Там роботы ходят по заранее заданным маршрутам, собирают данные, следят за оборудованием и сообщают о любой необычной активности. Также у них есть тепловые датчики, позволяющие обнаружить аномалии в работе техники и предупреждать персонал.

Развитие искусственного интеллекта приводит к массовому строительству дата-центров. Производители роботов, в свою очередь, получают возможность стать частью одного из крупнейших инфраструктурных проектов современности.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
[miniorange_social_login]

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно