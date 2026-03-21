Роботы-собаки начали охранять дата-центры

Роботы теперь конкурируют не только с людьми, но и с собаками. Операторы дата-центров начинают использовать четвероногих роботов, которые схожи по размеру с крупными собаками. Эти охранники могут патрулировать ограждения, проверять оборудование и выявлять проблемы, пока они не привели к дорогостоящим сбоям.

Роботы Spot от Boston Dynamics / © Boston Dynamics, Business Insider

Спасательные службы и военные уже используют в работе роботов-собак. Также они востребованы в нефтедобыче и горной промышленности. Массовое строительство дата-центров создает для четвероногих роботов новую нишу.

Компании, специализирующиеся на робототехнике, предлагают таких роботов для защиты ценной инфраструктуры, требующей круглосуточного наблюдения. Такие «собачки» способны работать круглосуточно, не устают и не требуют зарплаты.

Как рассказали в компании Boston Dynamics, роботы могут не только патрулировать периметр объекта. Они также способны выполнять функции промышленной инспекции, картировать территории и контролировать строительство. «Собачки» могут обнаружить тепловые аномалии, утечки, скопления воды и необычные звуки.

Стоимость робота Spot от Boston Dynamics варьируется от 175 000 до 300 000 долларов. Цена Vision 60 от Ghost Robotics начинается от 165 000 долларов в зависимости от конфигурации.

В обеих компаниях утверждают, что роботы-собаки не призваны полностью заменить людей, они скорее выступают дополнительной «парой глаз».

Таких роботов уже используют для охраны дата-центров, но представитель Boston Dynamics отказался раскрыть детали из-за строгих соглашений о неразглашении. Однако он отметил, что дата-центры — это «растущий рынок» для индустриальных решений.

При этом в компании Novva Data Centers, расположенной в штате Юта, признались, что используют команду роботов Spot от Boston Dynamics на своем флагманском кампусе. Там роботы ходят по заранее заданным маршрутам, собирают данные, следят за оборудованием и сообщают о любой необычной активности. Также у них есть тепловые датчики, позволяющие обнаружить аномалии в работе техники и предупреждать персонал.

Развитие искусственного интеллекта приводит к массовому строительству дата-центров. Производители роботов, в свою очередь, получают возможность стать частью одного из крупнейших инфраструктурных проектов современности.