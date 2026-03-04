  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 марта, 10:57
Рейтинг: +157
Посты: 540

Необычная болезнь женщины из Австралии оказалась вызвана змеиным паразитом

Жительница Австралии столкнулась с инфекцией, причину которой врачи не могли определить в течение многих месяцев. Как выяснилось позднее, виной ее состояние был паразит, никогда ранее не встречавшийся у людей.

Сообщество
# Австралия
# болезни
# животные
# змея
# паразиты
# червь
Необычная болезнь женщины из Австралии оказалась вызвана змеиным паразитом / © Emerging Infectious Diseases
Необычная болезнь женщины из Австралии оказалась вызвана змеиным паразитом / © Emerging Infectious Diseases

64-летняя австралийка из Нового Южного Уэльса попала в больницу после того, как в течение трех недель испытывала боли в животе и диарею. Также у нее не проходил сухой кашель и ночная потливость. После обследования ей поставили диагноз «эозинофильная пневмония» — редкое заболевание легких. Точную причину заболевания медики не установили. Также у женщины оказались повреждены печень и селезенка. 

Ей назначили прием преднизолона, который частично облегчил симптомы. Спустя три недели женщина вновь вернулась в больницу. У нее сохранялся кашель и повышенная температура, а повреждения органов не проходили. Дополнительные обследования не помогли обнаружить причину заболевания. Ей дополнительно назначили прием препарата для лечения паразитов. Выяснилось, что женщина путешествовала в страны, где паразиты были распространены.

Состояние австралийки не улучшилось. Симптомы усилились, когда она попыталась снизить дозу преднизолона. Примерно через год после первого визита в больницу у нее начали проявляться признаки депрессии и появились эпизоды забывчивости.

Врачи назначили ей МРТ головного мозга. Они обнаружили поражение правой лобной доли, после чего провели биопсию. Изучив поврежденный участок, они все-таки смогли идентифицировать живого гельминта. Ярко-красный паразитический червь имел длину около 80 миллиметров и толщину около одного миллиметра.

Медики удалили паразита и назначили женщине дополнительное лечение. Спустя несколько месяцев поражения в легких и печени пациентки исчезли, а нервно-психическое состояние пришло в норму.

Как установили врачи, гельминт оказался личинкой третьей стадии Ophidascaris robertsi. Эти паразитические нематоды обитают в Австралии. Взрослые особи размножаются в организме ковровых питонов (Morelia spilota), однако в стадиях личинок они способны заражать и других животных.

Ковровые питоны часто встречались рядом с домом женщины, но она не смогла вспомнить, чтобы контактировала со змеями. Однако пострадавшая регулярно собирала дикорастущую зелень для приготовления пищи. Вероятно, она могла заразиться после контакта с растениями, загрязненными яйцами нематод. Вылупившись, личинки мигрировали в ее внутренние органы.

Длительное существование личинок в организме не считается чем-то необычным. Однако врачи ранее не фиксировали заражения человека именно этим паразитом. Кроме того, личинки этого вида никогда прежде не обнаруживали в мозге хозяина.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Мар
850
Печеночники (Marchantiophyta): между талломом и побегом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Мар
1000
Карело-финский эпос «Калевала»
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Мифы о расах
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Затерянный мир самых древних организмов планеты
Русское географическое общество
Москва
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Логарифмические функции: уравнения и неравенства
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
И все-таки они делятся!
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Древо жизни без иллюзий: что показали гены и чего они не смогли?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
800
Гипотезы о происхождении скифов в свете новейших данных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
06 Мар
Бесплатно
Взгляд в бездну: что такое черная дыра
ФизТех
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
3 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Метеорологи впервые засняли невидимое электрическое свечение деревьев во время грозы

Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.

Климат
# атмосфера
# атмосферное явление
# атмосферные разряды
# гроза
# лес
3 марта, 19:28
Татьяна Зайцева

Физики выяснили, почему при отклеивании скотч издает визжащий звук

Если вы когда-либо использовали клейкую ленту, вам, вероятно, хорошо знаком резкий скрежет, который она издает, отклеиваясь от поверхности. Как показало новое исследование, этот звук вызывает череда крошечных ударных волн, которые возникают, когда поперечные трещины на ленте, двигаясь со сверхзвуковой скоростью, достигают ее края.

Физика
# акустика
# звук
# Звуковые волны
# скорость звука
# скотч
# ударная волна
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые проверили, способны ли бактерии пережить удар астероида

    4 марта, 09:55

  2. Физики выяснили, почему при отклеивании скотч издает визжащий звук

    3 марта, 19:28

  3. Священный древнегреческий напиток мог содержать психоактивные вещества

    3 марта, 15:09

  4. Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

    3 марта, 14:06
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Will Smith
10 минут назад
Такие проекты показывают, что возобновляемая энергетика может быть не только экологичной, но и коммерчески жизнеспособной. Особенно радует, что

В Португалии построят первую в мире береговую волновую электростанцию мощностью один мегаватт

Will Smith
11 минут назад
Видно, что программа MQ-25A Stingray постепенно продвигается вперед, и рулежные испытания — важный шаг на пути к полноценным полётам. Безопасность,

Первый беспилотный самолет-заправщик MQ-25A Stingray выполнил рулежные испытания

Gloria Gilmore
17 минут назад
Очень сильная и захватывающая находка. Особенно впечатляет, что документ, найденный буквально в горе мусора, подтверждает существование

Найденный на свалке указ подтвердил существование полулегендарного нубийского царя

Анатолий Корябкин
52 минуты назад
Игорь, Администратор человек или бот пишет такое сообщение в десятках чатах. Считаю нужно заблокировать его

Метеорологи впервые засняли невидимое электрическое свечение деревьев во время грозы

Ssg Salnicov
2 часа назад
Аурического свечения хотел написать🤦😂

Метеорологи впервые засняли невидимое электрическое свечение деревьев во время грозы

Ssg Salnicov
2 часа назад
Об этом ещё Кирлиан знали и фото делали,если официальная наука признает всё это ,то скоро будут найдены методы фотографирования электрического

Метеорологи впервые засняли невидимое электрическое свечение деревьев во время грозы

i_VLaD
3 часа назад
Кнопка, Конечно умничка, сидит под карягой и не вылазит. Танкеры штурмуют- молчит) Кентуху Мадурку увёз волшебник на голубом вертолёте- молчит.

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Alex Bambr
3 часа назад
Байконурский стыд. И ведь ни одного виновного не расстреляли. Печаль. Позор. 👎

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Александр Речкин
3 часа назад
Андрей, инфографика основана на данных Всемирной ядерной ассоциации.

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Андрей Солдатов
3 часа назад
Александр, автор плохо изучил вопрос. Россия строит в настоящее время 29 атомных блоков, 6 внутри и 23 за рубежом. Говорю как специалист из отрасли.

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Макс Гайкин
4 часа назад
skygoo, об этом у нас не принято говорить. Уже приучили, что про Россию либо плохо, либо никак )))

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Иван Колупаев
7 часов назад
Кнопка, вам в школе географию не объясняли или болела сильно? На любой плоской карте есть искажения масштабов потому как Земля не плоская.

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

В М
7 часов назад
Игорь, Предлагаю тебе (на вы обращаться не хочу) продать устройство, с которого ты написал этот комментарий. Еды может хватить на месяц. И если бы ты

Физики выяснили, почему при отклеивании скотч издает визжащий звук

Иван Колупаев
7 часов назад
Кнопка, на календарь давно смотрела? 2026 год на дворе. Не 2014 и даже не 2022. Пятый год пошел, умничка 🙄 И про "ебашим" это конечно в интернетах говорить

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Иван Смирнов
7 часов назад
Игорь, Месье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод.

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

ulogin_vkontakte_1006151
8 часов назад
Вот и намечается прогресс в жизни при невесомости!

Спящие медведи сохранили мышечную массу после полугода без движения

Альфред Стасенко
9 часов назад
Александр, 38 блоков. Если на территории РФ и зарубежные уже строящиеся и еще проектируемые считать. И это только из официальных источников

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Альфред Стасенко
9 часов назад
Александр, 38 блоков. Если еще на территории РФ уже строящиеся и еще проектируемые считать

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Влад Сотников
9 часов назад
Алексей, видимо ты как раз и являешься представителем этого самого быдла.

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Влад Сотников
9 часов назад
Cheburec55, то есть теперь не строить для других стран АЭС? Ещё один диванный эксперт, мда.

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно