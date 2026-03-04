Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Необычная болезнь женщины из Австралии оказалась вызвана змеиным паразитом

Жительница Австралии столкнулась с инфекцией, причину которой врачи не могли определить в течение многих месяцев. Как выяснилось позднее, виной ее состояние был паразит, никогда ранее не встречавшийся у людей.

Необычная болезнь женщины из Австралии оказалась вызвана змеиным паразитом / © Emerging Infectious Diseases

64-летняя австралийка из Нового Южного Уэльса попала в больницу после того, как в течение трех недель испытывала боли в животе и диарею. Также у нее не проходил сухой кашель и ночная потливость. После обследования ей поставили диагноз «эозинофильная пневмония» — редкое заболевание легких. Точную причину заболевания медики не установили. Также у женщины оказались повреждены печень и селезенка.

Ей назначили прием преднизолона, который частично облегчил симптомы. Спустя три недели женщина вновь вернулась в больницу. У нее сохранялся кашель и повышенная температура, а повреждения органов не проходили. Дополнительные обследования не помогли обнаружить причину заболевания. Ей дополнительно назначили прием препарата для лечения паразитов. Выяснилось, что женщина путешествовала в страны, где паразиты были распространены.

Состояние австралийки не улучшилось. Симптомы усилились, когда она попыталась снизить дозу преднизолона. Примерно через год после первого визита в больницу у нее начали проявляться признаки депрессии и появились эпизоды забывчивости.

Врачи назначили ей МРТ головного мозга. Они обнаружили поражение правой лобной доли, после чего провели биопсию. Изучив поврежденный участок, они все-таки смогли идентифицировать живого гельминта. Ярко-красный паразитический червь имел длину около 80 миллиметров и толщину около одного миллиметра.

Медики удалили паразита и назначили женщине дополнительное лечение. Спустя несколько месяцев поражения в легких и печени пациентки исчезли, а нервно-психическое состояние пришло в норму.

Как установили врачи, гельминт оказался личинкой третьей стадии Ophidascaris robertsi. Эти паразитические нематоды обитают в Австралии. Взрослые особи размножаются в организме ковровых питонов (Morelia spilota), однако в стадиях личинок они способны заражать и других животных.

Ковровые питоны часто встречались рядом с домом женщины, но она не смогла вспомнить, чтобы контактировала со змеями. Однако пострадавшая регулярно собирала дикорастущую зелень для приготовления пищи. Вероятно, она могла заразиться после контакта с растениями, загрязненными яйцами нематод. Вылупившись, личинки мигрировали в ее внутренние органы.

Длительное существование личинок в организме не считается чем-то необычным. Однако врачи ранее не фиксировали заражения человека именно этим паразитом. Кроме того, личинки этого вида никогда прежде не обнаруживали в мозге хозяина.