Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Королевская хартия XVII века едва не превратилась в абажур

Королевская хартия XVII века, заложившая правовые основы Лидса, едва не превратилась в декоративный абажур. Эксперты назвали документ материальным воплощением одного из важнейших моментов в истории города.

Королевские хартии 1626 и 1661 годов / © West Yorkshire Archive Service

Карл I выдал Лидсу в 1626 году документ, который провозгласил его «свободным боро», наделенным правами самоуправления. Хартия фактически превратила Лидс в самоуправляющееся городское образование с определенными политическими, экономическими и административными полномочиями.

Сохранившийся пергамент — не оригинал документа 1626 года. Более раннюю версию утеряли во время гражданской войны в Англии. В 1646 году изготовили точную копию хартии на пергамене из выделанной животной кожи.

Эта копия просуществовала на протяжении веков, но ее едва не утратили в середине XX века. В 1950-е годы букинист из Кентербери приобрел старинный лист пергамента. Не зная о его ценности, он принес находку в свой магазин. Документ упал за книжный шкаф и пролежал там шесть лет.

Обнаружив пергамент, мужчина хотел превратить большой лист состаренной кожи в декоративный абажур. Однако перед этим он решил показать его знакомому архивисту.

Архивист сразу понял ценность документа. Он понял, что это — сохранившаяся копия королевской хартии, положившей начало городу Лидсу. Эксперты позже назвали документ материальным воплощением одного из важнейших моментов в истории Лидса.

Королевские хартии того времени считались большим, нежели просто символическими жестами. Они формализовывали муниципальные права, регулировали торговлю и управление, а также определяли правовой статус городов в королевстве.

Сегодня этот документ хранится в Архивной службе Западного Йоркшира в Лидсе. Он соседствует со второй хартией, выданной королем Карлом II в 1661 году, которая расширила автономию города после Реставрации.