Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
23 февраля, 16:19
Королевская хартия XVII века едва не превратилась в абажур

Королевская хартия XVII века, заложившая правовые основы Лидса, едва не превратилась в декоративный абажур. Эксперты назвали документ материальным воплощением одного из важнейших моментов в истории города.

# Англия
# Великобритания
# документы
# история
Королевские хартии 1626 и 1661 годов / © West Yorkshire Archive Service
Королевские хартии 1626 и 1661 годов / © West Yorkshire Archive Service

Карл I выдал Лидсу в 1626 году документ, который провозгласил его «свободным боро», наделенным правами самоуправления. Хартия фактически превратила Лидс в самоуправляющееся городское образование с определенными политическими, экономическими и административными полномочиями. 

Сохранившийся пергамент — не оригинал документа 1626 года. Более раннюю версию утеряли во время гражданской войны в Англии. В 1646 году изготовили точную копию хартии на пергамене из выделанной животной кожи.

Эта копия просуществовала на протяжении веков, но ее едва не утратили в середине XX века. В 1950-е годы букинист из Кентербери приобрел старинный лист пергамента. Не зная о его ценности, он принес находку в свой магазин. Документ упал за книжный шкаф и пролежал там шесть лет.

Обнаружив пергамент, мужчина хотел превратить большой лист состаренной кожи в декоративный абажур. Однако перед этим он решил показать его знакомому архивисту. 

Архивист сразу понял ценность документа. Он понял, что это — сохранившаяся копия королевской хартии, положившей начало городу Лидсу. Эксперты позже назвали документ материальным воплощением одного из важнейших моментов в истории Лидса.

Королевские хартии того времени считались большим, нежели просто символическими жестами. Они формализовывали муниципальные права, регулировали торговлю и управление, а также определяли правовой статус городов в королевстве.

Сегодня этот документ хранится в Архивной службе Западного Йоркшира в Лидсе. Он соседствует со второй хартией, выданной королем Карлом II в 1661 году, которая расширила автономию города после Реставрации.

21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
22 февраля, 10:18
Игорь Байдов

Не только мопсы и бульдоги: ученые выявили 12 пород собак, страдающих от проблем с дыханием

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Биология
# животные
# породы собак
# собаки
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
