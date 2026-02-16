Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В США испытали беспилотник, способный сбивать рои дронов без дорогостоящих ракет
Армия США сделала заметный шаг к удешевлению противодроновой обороны. Во время недавних учений на полигоне Юма (Аризона, США) многоразовый беспилотник-перехватчик вывел из строя рой БПЛА с помощью электромагнитного импульса.
Испытания в Аризоне продемонстрировали, что беспилотник Coyote Block 3 компании Raytheon способен нейтрализовать несколько воздушных целей без запуска традиционной ракеты. Это потенциально позволяет сократить расходы, которые в случае обычных перехватчиков могут достигать сотен тысяч долларов за один пуск.
Современное поле боя все чаще сталкивается с угрозой недорогих беспилотников. Малые аппараты могут стоить всего несколько тысяч долларов и запускаться десятками одновременно. В то же время классические системы ПВО нередко используют ракеты стоимостью в сотни тысяч долларов каждая, следуя принципу «один выстрел — одна цель».
Такой подход порождает две серьезные проблемы. Во-первых, он стремительно истощает оборонные бюджеты. Во-вторых, боекомплект перехватчиков ограничен: когда ракеты заканчиваются, система фактически теряет способность к отражению атак. Массовый налет может «перегрузить» даже современную батарею ПВО, просто исчерпав ее запас ракет.
Чтобы устранить этот дисбаланс, армия испытала систему Low, Slow, Small-Unmanned Aircraft Integrated Defeat System (LIDS) — комплекс противодействия низколетящим малым беспилотникам. В сценарии участвовали около десяти дронов, приближавшихся с разных направлений. Радиолокационный сенсор должен был обнаружить и сопровождать каждую цель, а Coyote Block 3 — захватить ее, принять решение о перехвате и вывести из строя прямо в воздухе.
Компания Raytheon не раскрыла точные характеристики системы, установленной на Block 3. Однако предполагается, что речь идет либо о высокомощном микроволновом излучателе либо о продвинутом комплексе радиоэлектронной борьбы.
Высокомощное микроволновое оружие формирует направленный импульс электромагнитной энергии, который вызывает резкий скачок напряжения в электронике цели. Схемы выходят из строя почти мгновенно, и дрон теряет управление, падая на землю.
Система радиоэлектронной борьбы действует иначе: она не «сжигает» компоненты, а подавляет каналы связи и управления. Электроника оказывается перегруженной и перестает функционировать.
Миниатюризация подобных систем для установки в компактный перехватчик повышает их эффективность: Coyote способен подойти к цели на близкую дистанцию перед активацией полезной нагрузки.
По имеющимся данным, аппарат может поражать беспилотники массой до 600 килограмм действующие на значительных высотах и дальностях. Он интегрирован в сеть управления противовоздушной обороной Forward Area Air Defense Command and Control и способен координировать действия с другими Coyote, автономно распределяя цели.
Поскольку Block 3 не уничтожается при перехвате, меняется сама экономика воздушной обороны. Вместо того чтобы терять ракету при каждом пуске, операторы могут повторно использовать беспилотник после дозаправки и обслуживания аккумуляторов. Это снижает стоимость одного перехвата и сохраняет дорогостоящее оборудование.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.
Ученые впервые показали, как происхождение магических ядер можно вывести напрямую из взаимодействий протонов и нейтронов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Октября, 2016
Тутанхамон: загадка гробницы
12 Декабря, 2016
Биография Солнечной системы
31 Декабря, 2016
Итоги года: 10 самых популярных материалов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии