Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США испытали беспилотник, способный сбивать рои дронов без дорогостоящих ракет

Армия США сделала заметный шаг к удешевлению противодроновой обороны. Во время недавних учений на полигоне Юма (Аризона, США) многоразовый беспилотник-перехватчик вывел из строя рой БПЛА с помощью электромагнитного импульса.

Беспилотник Coyote / © Raytheon

Испытания в Аризоне продемонстрировали, что беспилотник Coyote Block 3 компании Raytheon способен нейтрализовать несколько воздушных целей без запуска традиционной ракеты. Это потенциально позволяет сократить расходы, которые в случае обычных перехватчиков могут достигать сотен тысяч долларов за один пуск.

Современное поле боя все чаще сталкивается с угрозой недорогих беспилотников. Малые аппараты могут стоить всего несколько тысяч долларов и запускаться десятками одновременно. В то же время классические системы ПВО нередко используют ракеты стоимостью в сотни тысяч долларов каждая, следуя принципу «один выстрел — одна цель».

Такой подход порождает две серьезные проблемы. Во-первых, он стремительно истощает оборонные бюджеты. Во-вторых, боекомплект перехватчиков ограничен: когда ракеты заканчиваются, система фактически теряет способность к отражению атак. Массовый налет может «перегрузить» даже современную батарею ПВО, просто исчерпав ее запас ракет.

Чтобы устранить этот дисбаланс, армия испытала систему Low, Slow, Small-Unmanned Aircraft Integrated Defeat System (LIDS) — комплекс противодействия низколетящим малым беспилотникам. В сценарии участвовали около десяти дронов, приближавшихся с разных направлений. Радиолокационный сенсор должен был обнаружить и сопровождать каждую цель, а Coyote Block 3 — захватить ее, принять решение о перехвате и вывести из строя прямо в воздухе.

Компания Raytheon не раскрыла точные характеристики системы, установленной на Block 3. Однако предполагается, что речь идет либо о высокомощном микроволновом излучателе либо о продвинутом комплексе радиоэлектронной борьбы.

Высокомощное микроволновое оружие формирует направленный импульс электромагнитной энергии, который вызывает резкий скачок напряжения в электронике цели. Схемы выходят из строя почти мгновенно, и дрон теряет управление, падая на землю.

Система радиоэлектронной борьбы действует иначе: она не «сжигает» компоненты, а подавляет каналы связи и управления. Электроника оказывается перегруженной и перестает функционировать.

Миниатюризация подобных систем для установки в компактный перехватчик повышает их эффективность: Coyote способен подойти к цели на близкую дистанцию перед активацией полезной нагрузки.

По имеющимся данным, аппарат может поражать беспилотники массой до 600 килограмм действующие на значительных высотах и дальностях. Он интегрирован в сеть управления противовоздушной обороной Forward Area Air Defense Command and Control и способен координировать действия с другими Coyote, автономно распределяя цели.

Поскольку Block 3 не уничтожается при перехвате, меняется сама экономика воздушной обороны. Вместо того чтобы терять ракету при каждом пуске, операторы могут повторно использовать беспилотник после дозаправки и обслуживания аккумуляторов. Это снижает стоимость одного перехвата и сохраняет дорогостоящее оборудование.