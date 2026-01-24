Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Англии обнаружили окаменелости гониатит возрастом 340 миллионов лет

В центральной Англии сотрудники Национального фонда (National Trust) обнаружили удивительно хорошо сохранившиеся морские окаменелости. Возраст находки — около 340 миллионов лет.

Окаменелости гониатитов / © National Trust

Как сообщает BBC, сотрудники Национального фонда обнаружили окаменелости в национальном парке Пик-Дистрикт. Останки принадлежат двум морским существам, известным как гониатиты.

Сотрудников Фонда поразила сохранность окаменелостей. Их качество сильно отличалось от типичных окаменелостей в этом районе.

Исследователи часто находят окаменелости по всей территории Пик-Дистрикта, но обычно — в сломанном или неполном состоянии. Национальный фонд решил не раскрывать точное место находки, опасаясь, что общественное внимание может привести к повреждению окаменелостей.

Палеонтолог Сюзанна Лайдон из Университета Ноттингема рассказала, что гониатиты — это моллюски с раковинами, жившие примерно 340 миллионов лет назад. В то время на большей части нынешней центральной Англии находились тропические моря, изобиловавшие морской жизнью.

Когда гониатиты умирали, их раковины оседали на морское дно. Постепенно осадочные породы засыпали их. В течение миллионов лет из-за давления и минерализации раковины превращались в камень. При этом на поверхностях сохранялись тонкие детали.

Гониатиты быстро эволюционировали и распространялись по древним океанам. Это делает их ценными «опорными окаменелостями», благодаря которым геологи часто датируют породы, в которых они встречаются. С их помощью исследователи могут восстанавливать древние климатические условия и уровни моря.

Национальный фонд планирует сохранить образцы и использовать их во время образовательных мероприятий.