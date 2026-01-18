Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Хаббл» показал рождение звезд в Орионе: ближайший к Земле «инкубатор» новых светил
NASA представило впечатляющую серию снимков, сделанных космическим телескопом «Хаббл», на которых предстает причудливый «пейзаж» из газа и пыли, сформированный молодыми протозвездами в Молекулярном облаке Ориона.
Этот гигантский звездообразующий регион, известный также как Облако Ориона, расположен примерно в 1300 световых годах от Земли и простирается на сотни световых лет. Он считается одним из ближайших к нашей планете и наиболее активных «инкубаторов» новых звезд. В его плотных газопылевых недрах рождаются светила, чье мощное излучение, струи вещества и звездные ветры буквально перекраивают окружающую среду, выдувая полости, формируя дуги и создавая сложные, почти скульптурные структуры.
На первом изображении «Хаббл» видна компактная группа молодых звезд, погруженных в плотные облака газа и пыли. Почти в центре кадра, скрытая плотной завесой, находится протозвезда HOPS 181. В левом верхнем углу заметна вытянутая изогнутая дуга — след мощного выброса вещества, вероятно связанного с высокоскоростными частицами, вырывающимися из магнитных полюсов протозвезды.
На втором снимке внимание сразу привлекает яркая звезда CVSO 188, расположенная в правой нижней части кадра. Однако главный объект интереса для астрономов — протозвезда HOPS 310, скрытая чуть левее центра. Именно она «вырезала» в окружающем облаке обширную полость с ярко подсвеченными стенками: результат работы ее струй и звездных ветров. По диагонали в правом верхнем углу тянется один из биполярных выбросов — поток частиц, разогнанных до огромных скоростей магнитными полюсами молодого светила. Там же различимы далекие фоновые галактики.
Третье изображение демонстрирует еще одну протозвезду и созданную ею масштабную полость в газопылевом облаке — наглядное свидетельство того, как энергичные ветры молодых звезд формируют окружающее пространство. В правом верхнем углу кадра просматриваются фоновые звезды.
Используя «Хаббл», исследователи пытались понять, каким образом протозвезды изменяют свое окружение по мере эволюции. Неожиданно выяснилось, что размеры полостей не увеличиваются со временем так, как ожидалось. Кроме того, ученые пришли к выводу, что снижение скорости аккреции вещества на протозвезды и в целом невысокая эффективность звездообразования в холодных молекулярных облаках не объясняются простым «расчищением» газопылевых коконов. Эти результаты указывают на более сложные и тонкие механизмы, управляющие рождением звезд в глубинах космоса.
Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обнаружили устойчивую взаимосвязь между движениями глаз и мозговой активностью при помощи искусственного интеллекта. В перспективе это открытие позволит точнее диагностировать болезни Альцгеймера, Паркинсона и расстройства аутистического спектра (РАС).
Глубоко в атмосфере Юпитера происходят химические реакции с участием содержащих кислород соединений. Планетологи сравнили количество этого химического элемента в газовом гиганте и Солнце. Выяснилось, что его концентрация в планете как минимум такая же, как и в звезде, или даже выше. По мнению ученых, это связано с особенностями формирования Солнечной системы миллиарды лет назад.
Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Июля, 2016
Как это работает: космические ракеты
12 Января, 2017
2027: Каким будет ваш дом через 10 лет
1 Декабря, 2018
Кому принадлежит Луна
10 Июля, 2015
Топ «невкусных» деликатесов мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии