Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Хаббл» показал рождение звезд в Орионе: ближайший к Земле «инкубатор» новых светил

NASA представило впечатляющую серию снимков, сделанных космическим телескопом «Хаббл», на которых предстает причудливый «пейзаж» из газа и пыли, сформированный молодыми протозвездами в Молекулярном облаке Ориона.

Один из участков Облака Ориона / © NASA

Этот гигантский звездообразующий регион, известный также как Облако Ориона, расположен примерно в 1300 световых годах от Земли и простирается на сотни световых лет. Он считается одним из ближайших к нашей планете и наиболее активных «инкубаторов» новых звезд. В его плотных газопылевых недрах рождаются светила, чье мощное излучение, струи вещества и звездные ветры буквально перекраивают окружающую среду, выдувая полости, формируя дуги и создавая сложные, почти скульптурные структуры.

На первом изображении «Хаббл» видна компактная группа молодых звезд, погруженных в плотные облака газа и пыли. Почти в центре кадра, скрытая плотной завесой, находится протозвезда HOPS 181. В левом верхнем углу заметна вытянутая изогнутая дуга — след мощного выброса вещества, вероятно связанного с высокоскоростными частицами, вырывающимися из магнитных полюсов протозвезды.

Один из участков Облака Ориона / © NASA

На втором снимке внимание сразу привлекает яркая звезда CVSO 188, расположенная в правой нижней части кадра. Однако главный объект интереса для астрономов — протозвезда HOPS 310, скрытая чуть левее центра. Именно она «вырезала» в окружающем облаке обширную полость с ярко подсвеченными стенками: результат работы ее струй и звездных ветров. По диагонали в правом верхнем углу тянется один из биполярных выбросов — поток частиц, разогнанных до огромных скоростей магнитными полюсами молодого светила. Там же различимы далекие фоновые галактики.

Один из участков Облака Ориона / © NASA

Третье изображение демонстрирует еще одну протозвезду и созданную ею масштабную полость в газопылевом облаке — наглядное свидетельство того, как энергичные ветры молодых звезд формируют окружающее пространство. В правом верхнем углу кадра просматриваются фоновые звезды.

Используя «Хаббл», исследователи пытались понять, каким образом протозвезды изменяют свое окружение по мере эволюции. Неожиданно выяснилось, что размеры полостей не увеличиваются со временем так, как ожидалось. Кроме того, ученые пришли к выводу, что снижение скорости аккреции вещества на протозвезды и в целом невысокая эффективность звездообразования в холодных молекулярных облаках не объясняются простым «расчищением» газопылевых коконов. Эти результаты указывают на более сложные и тонкие механизмы, управляющие рождением звезд в глубинах космоса.