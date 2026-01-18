  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
18 января, 08:42
Рейтинг: +77
Посты: 136

«Хаббл» показал рождение звезд в Орионе: ближайший к Земле «инкубатор» новых светил

NASA представило впечатляющую серию снимков, сделанных космическим телескопом «Хаббл», на которых предстает причудливый «пейзаж» из газа и пыли, сформированный молодыми протозвездами в Молекулярном облаке Ориона.

Сообщество
# NASA
# звёзды
# космос
# Хаббл
Один из участков Облака Ориона / © NASA
Один из участков Облака Ориона / © NASA

Этот гигантский звездообразующий регион, известный также как Облако Ориона, расположен примерно в 1300 световых годах от Земли и простирается на сотни световых лет. Он считается одним из ближайших к нашей планете и наиболее активных «инкубаторов» новых звезд. В его плотных газопылевых недрах рождаются светила, чье мощное излучение, струи вещества и звездные ветры буквально перекраивают окружающую среду, выдувая полости, формируя дуги и создавая сложные, почти скульптурные структуры.

На первом изображении «Хаббл» видна компактная группа молодых звезд, погруженных в плотные облака газа и пыли. Почти в центре кадра, скрытая плотной завесой, находится протозвезда HOPS 181. В левом верхнем углу заметна вытянутая изогнутая дуга — след мощного выброса вещества, вероятно связанного с высокоскоростными частицами, вырывающимися из магнитных полюсов протозвезды.

Один из участков Облака Ориона / © NASA
Один из участков Облака Ориона / © NASA

На втором снимке внимание сразу привлекает яркая звезда CVSO 188, расположенная в правой нижней части кадра. Однако главный объект интереса для астрономов — протозвезда HOPS 310, скрытая чуть левее центра. Именно она «вырезала» в окружающем облаке обширную полость с ярко подсвеченными стенками: результат работы ее струй и звездных ветров. По диагонали в правом верхнем углу тянется один из биполярных выбросов — поток частиц, разогнанных до огромных скоростей магнитными полюсами молодого светила. Там же различимы далекие фоновые галактики.

Один из участков Облака Ориона / © NASA
Один из участков Облака Ориона / © NASA

Третье изображение демонстрирует еще одну протозвезду и созданную ею масштабную полость в газопылевом облаке — наглядное свидетельство того, как энергичные ветры молодых звезд формируют окружающее пространство. В правом верхнем углу кадра просматриваются фоновые звезды.

Используя «Хаббл», исследователи пытались понять, каким образом протозвезды изменяют свое окружение по мере эволюции. Неожиданно выяснилось, что размеры полостей не увеличиваются со временем так, как ожидалось. Кроме того, ученые пришли к выводу, что снижение скорости аккреции вещества на протозвезды и в целом невысокая эффективность звездообразования в холодных молекулярных облаках не объясняются простым «расчищением» газопылевых коконов. Эти результаты указывают на более сложные и тонкие механизмы, управляющие рождением звезд в глубинах космоса.

Комментарии

Написать комментарий
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 января, 10:59
НИУ ВШЭ

Ученые научились моделировать активность мозга по движению глаз

Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обнаружили устойчивую взаимосвязь между движениями глаз и мозговой активностью при помощи искусственного интеллекта. В перспективе это открытие позволит точнее диагностировать болезни Альцгеймера, Паркинсона и расстройства аутистического спектра (РАС).

НИУ ВШЭ
# активность мозга
# глаза
# движение глаз
# искусственный интеллект
# мозг
# технологии
17 января, 16:08
Адель Романова

Обилие кислорода в составе атмосферы Юпитера удивило астрономов

Глубоко в атмосфере Юпитера происходят химические реакции с участием содержащих кислород соединений. Планетологи сравнили количество этого химического элемента в газовом гиганте и Солнце. Выяснилось, что его концентрация в планете как минимум такая же, как и в звезде, или даже выше. По мнению ученых, это связано с особенностями формирования Солнечной системы миллиарды лет назад.

Астрономия
# газовые гиганты
# космос
# Юпитер
16 января, 15:28
ФизТех

Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.

ФизТех
# литий-ионные аккумуляторы
# материал
# технологии
# химия
# электролит
# электроника
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 15:32
Адель Романова

Удар по астероиду Диморф замедлил Дидим

Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.

Астрономия
# DART
# Дидим
# Диморф
# космос
15 января, 07:27
Адель Романова

Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом

Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.

Астрономия
# Бассейн Южный полюс — Эйткен
# космос
# лунный грунт
# обратная сторона Луны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
Последние комментарии

O B
1 час назад
Ну что за "накал страстей"? А что если нет никакой "вселенной", а есть симуляции... И мы одна из них... Т.ч. все тут могут быть не более чем ИИ модули,

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Марат Иманов
2 часа назад
У каждого Американского президента своё горячая точка у Буша Ирак Обама в Сирии Байден-Украйне у Трампа Венесуэла Мексика теперь Гренландия и с

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

O B
2 часа назад
Советую посмотреть (комедийные к тому же): Орвилл Человек будущего

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Дмитрий
3 часа назад
Как же примитивен американский мозг! Точно приматы.

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Mikhail Khramov
4 часа назад
Карен, похоже, тупость человеческая безгранична. Где ты увидел Украину под британским флагом? UK? 🤣

Карта регулирования соцсети X: полные запреты, точечные блокировки и поиск нового статуса для платформы Маска

Stiv Poborsky
4 часа назад
+100500 Ваша Тень но он сам по себе в невысоком качестве (бетакам?) снят, а качество реплик совсем ужас-ужас :-( а представленный перечень "лучшего" - сам

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Евгений Н.
5 часов назад
Zeu, в чём у меня в ЕС ограничение каких конкретно свобод? Вас родители не учили, что врать нехорошо? А, вот, у вас, в РФ свободы иметь мнение, отличное

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Николай Шуварин
7 часов назад
James, Mercedes-AMG GT Black Series: 6:43.616. Lamborghini Aventador SVJ: 6:44.97. Ксиоми - 6:46. А сколько лет делают а/м эти производители? Всё познается во времени и динамике.

Электромобиль Xiaomi обогнал суперкар Ferrari в дрэг-заезде

Владимир Басов
7 часов назад
Михаил, не согласен, это гипотеза, расчётов нет, одни додумки "авторитетных корифеев" от науки, система знаний такая, если изначально неправильные

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Семейный аккаунт
8 часов назад
Бедная тигрица как тяжело с 5ю!. У всё неё на лице написано :D

Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят впервые попала в объектив фотоловушки

Аva Sebet
8 часов назад
Александр, это уже новый уровень. Какой страной владеете?

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

brother225 123
8 часов назад
Науки мало одна политота. Тьфу

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Андрей Владимирович
8 часов назад
Александр, то что прям сейчас не чего делать на луне это точно. Но они хотят заработать на роботах. Которых они будет продавать на луне что бы

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Андрей Владимирович
8 часов назад
Бек, они строят и отправляют космические корабли за счёт инвестиций в криптовалюта.

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Андрей Владимирович
8 часов назад
Вячеслав, нужно правильно расставлять акценты, вы не правы также как и не правы те кто за то что люди были на луне. Сухое рассуждение: американцы

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Иван Колупаев
10 часов назад
Fishel, заработайте триллиард и вкладывайтесь на здоровье в геоинженерию раз вам так хочется тратить на нее деньги. Возможно будущие поколения вам

Маск раскрыл цель SpaceX: превратить «Звездный путь» из фантастики в реальность

Александр Бережной
10 часов назад
Evgenij, здесь подсчитаны только те подлодки которые эксплуатируются. В США например на распил или модернизацию находиться около 30 подлодок 2 и 3

Инфографика: крупнейшие в мире подводные флоты

Андрей Степанов
11 часов назад
ara_zakaryan@mail.ru, какие фантастические измышлизмы. 1) Россия прямо сейчас воюет за себя на Украине. Она не может воевать везде. 2) России не зачем

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Андрей Степанов
11 часов назад
У нас прекрасные ученые, вот только с созданием на основе открытий технологий и их коммерциализацией - проблема. Судя по наличию двух китайских НИИ

Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

Fishel Landa
11 часов назад
Все прекрасно, но очень хочется чтобы часть выдающихся мощностей SpaceX была перенаправлена на Гео Инженерию по направлению защиты, улучшения и

Маск раскрыл цель SpaceX: превратить «Звездный путь» из фантастики в реальность

Самые обсуждаемые

