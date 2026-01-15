Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Экипаж миссии Crew-11 благополучно вернулся на Землю

NASA досрочно вернуло на Землю четырех космонавтов с борта Международной космической станции (МКС) из-за медицинских опасений, связанных с состоянием здоровья одного из членов экипажа Crew-11.

Корабль Dragon приводнился в Тихом океане / © NASA

Корабль Dragon с космонавтами Зеной Кардман, Майклом Финком, Кимия Юи и Олегом Платоновым приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии 15 января 2026 года.

Согласно сообщению представителей NASA, все четыре космонавта Crew-11 пребывают в хорошем настроении после успешного приводнения. Они проведут сутки в больнице Сан-Диего (штат Калифорния), после чего вернутся в Хьюстон.

Руководитель программы МКС NASA Джоэл Монтальбано заявил на пресс-конференции, что врачи NASA будут работать совместно с медицинскими специалистами госпиталя Сан-Диего, используя его оборудование для проведения послеполетных медицинских обследований, а также для раннего лечения космонавта, вызвавшего обеспокоенность.

Администратор NASA Джаред Айзекман подчеркнул, что, несмотря на то что досрочное возвращение Crew-11 формально являлось медицинской эвакуацией, тот факт, что агентству потребовалась целая неделя на планирование возвращения, свидетельствует о стабильном состоянии ситуации и отсутствии экстренной угрозы.

По словам Монтальбано, NASA и SpaceX располагают возможностями вернуть космонавтов на Землю всего за несколько часов. Кроме того, у агентства действует соглашение с вооруженными силами США, позволяющее добраться до корабля Dragon в любой точке планеты в течение 24 часов. Он также отметил, что сам корабль Dragon после отстыковки от МКС способен находиться на орбите до пяти суток.

Теперь NASA сосредоточится на подготовке к запланированному запуску сменного экипажа Crew-12, старт которого на данный момент намечен не ранее 15 февраля 2026 года. До этого агентство рассчитывает осуществить запуск лунной миссии «Артемида II».