Более месяца без сигнала: NASA снова попытается восстановить связь с марсианским аппаратом
Представители NASA сообщили, что шансы восстановить связь с марсианским аппаратом MAVEN, который не выходит на контакт уже больше месяца, крайне малы.
Последний раз аппарат Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) связывался с Землей 6 декабря 2025 года. После пролета за Марсом, когда планировалось возобновление связи, этого не произошло. Анализ телеметрии, полученной во время радионаучного эксперимента, показал, что аппарат начал неконтролируемо вращаться и сошел с расчетной орбиты.
По словам директора подразделения планетарных наук NASA Луизы Проктер, озвученным 13 января 2026 года на заседании в Балтиморе (США), все предпринятые попытки восстановить контакт пока не дали результата. В том числе предпринимались две попытки обнаружить MAVEN с помощью камеры марсохода Curiosity в момент пролета аппарата над поверхностью Красной планеты, исходя из предположения, что он остается на штатной орбите. Наблюдения оказались безуспешными.
Ситуацию осложняет период солнечного соединения, когда Марс оказывается за Солнцем и радиосвязь серьезно ухудшается. NASA приостановило связь со всеми марсианскими миссиями 29 декабря и планирует возобновить ее 16 января. Тогда же агентство снова попытается выйти на связь с MAVEN, однако перспективы восстановления аппарата оцениваются как крайне низкие.
Космический аппарат MAVEN запустили в ноябре 2013 года. Он достиг Красной планеты в сентябре 2014 года. Цель миссии — исследование верхних слоев атмосферы планеты, ионосферы и взаимодействия с Солнцем и солнечным ветром для изучения потери марсианской атмосферы в космос.
Понимание потери атмосферы даст ученым представление об истории атмосферы и климата Красной планеты, наличии жидкой воды и обитаемости планеты. Космический аппарат также служит ретрансляционной станцией связи для марсоходов на поверхности Марса.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Лесные пожары в России ежегодно наносят ущерб в миллиарды рублей и выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов. Для борьбы с ними создают противопожарные минерализованные полосы, но они быстро зарастают, требуя дорогостоящего и трудоемкого ухода. Ученые Пермского Политеха предложили, как можно удешевить этот процесс с помощью отходов содового производства. Это не требует переработки сырья, подавляет рост растений на 83% и позволяет эффективно и экономично защитить леса от огня и безопасно утилизировать промышленные отходы.
Доступ к чистой воде — глобальная проблема, особенно в удаленных районах и при чрезвычайных ситуациях. Положение усугубляют промышленные отходы, например, от лесопереработки и мебельного производства, которые загрязняют среду при утилизации. Обычные методы очистки (угольные фильтры, химические таблетки, мембраны) имеют недостатки: дорогое сырье, высокие энергозатраты, неприятный привкус, засорение. Они борются со следствием — грязной водой, — но не с ее причиной: токсичными выбросами от предприятий. В итоге ресурсы тратятся на очистку воды, которая продолжает загрязняться. Ученые Пермского Политеха разработали технологию, превращающую многотоннажные отходы — лигносульфонаты и старые древесностружечные плиты — в действенные сорбенты для очистки воды, которые в три раза эффективнее коммерческих аналогов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
