Более месяца без сигнала: NASA снова попытается восстановить связь с марсианским аппаратом

Представители NASA сообщили, что шансы восстановить связь с марсианским аппаратом MAVEN, который не выходит на контакт уже больше месяца, крайне малы.

Автоматическая межпланетная станция MAVEN / © NASA

Последний раз аппарат Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) связывался с Землей 6 декабря 2025 года. После пролета за Марсом, когда планировалось возобновление связи, этого не произошло. Анализ телеметрии, полученной во время радионаучного эксперимента, показал, что аппарат начал неконтролируемо вращаться и сошел с расчетной орбиты.

По словам директора подразделения планетарных наук NASA Луизы Проктер, озвученным 13 января 2026 года на заседании в Балтиморе (США), все предпринятые попытки восстановить контакт пока не дали результата. В том числе предпринимались две попытки обнаружить MAVEN с помощью камеры марсохода Curiosity в момент пролета аппарата над поверхностью Красной планеты, исходя из предположения, что он остается на штатной орбите. Наблюдения оказались безуспешными.

Ситуацию осложняет период солнечного соединения, когда Марс оказывается за Солнцем и радиосвязь серьезно ухудшается. NASA приостановило связь со всеми марсианскими миссиями 29 декабря и планирует возобновить ее 16 января. Тогда же агентство снова попытается выйти на связь с MAVEN, однако перспективы восстановления аппарата оцениваются как крайне низкие.

Космический аппарат MAVEN запустили в ноябре 2013 года. Он достиг Красной планеты в сентябре 2014 года. Цель миссии — исследование верхних слоев атмосферы планеты, ионосферы и взаимодействия с Солнцем и солнечным ветром для изучения потери марсианской атмосферы в космос.

Понимание потери атмосферы даст ученым представление об истории атмосферы и климата Красной планеты, наличии жидкой воды и обитаемости планеты. Космический аппарат также служит ретрансляционной станцией связи для марсоходов на поверхности Марса.