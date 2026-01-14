Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

На многих картах Гренландия и Африка выглядят почти одинаковыми по размеру. Однако в реальности разница между ними колоссальна.

Сравнение размеров Африки и Гренландии / © World Visualized

Площадь Африки составляет около 30,3 миллиона квадратных километров, что делает ее вторым по величине континентом на Земле после Евразии. Гренландия же, несмотря на статус крупнейшего острова мира, занимает всего примерно 2,16 миллиона квадратных километров. Иными словами, Африка примерно в 14 раз больше Гренландии.

Тем не менее на привычных картах, в том числе в учебниках и онлайн-сервисах, эти территории часто выглядят сопоставимыми. Причина кроется в использовании проекции Меркатора — картографического метода, разработанного еще в XVI веке. Эта проекция хорошо сохраняет направления, что важно для навигации, но сильно искажает размеры объектов, особенно вблизи полюсов.

В результате территории у экватора, такие как Африка, визуально «сжимаются», тогда как области ближе к полюсам, включая Гренландию, чрезмерно растягиваются и кажутся намного больше, чем есть на самом деле.

На протяжении столетий проекция Меркатора была стандартом для школьных карт, атласов и даже цифровых картографических сервисов. Однако у этого выбора есть последствия: преувеличение размеров северных территорий формирует искаженное представление о реальных масштабах мира.

На самом деле Африка превосходит не только Гренландию, но и многие другие страны и регионы, которые принято считать гигантскими:

Канада, часто изображаемая огромной на картах, имеет площадь около 9,9 миллиона квадратных километров, что примерно втрое меньше Африки;

Россия, крупнейшая страна мира по территории, занимает около 17 миллионов квадратных километров, что все равно значительно меньше площади Африки.

В последние годы географы и общественные организации, включая Африканский союз, все активнее выступают за использование карт, отображающих территории в их реальных пропорциях. Их цель выходит за рамки академической точности: корректные карты помогают разрушать устойчивые заблуждения о экономической, демографической и стратегической роли Африки в мире.

Одной из альтернатив, набирающих популярность, стала проекция Equal Earth, которая гораздо точнее сохраняет соотношение площадей, чем классическая карта Меркатора. Такие карты наглядно показывают, почему Африка — континент с населением более миллиарда человек и площадью свыше 30 миллионов квадратных километров — по-настоящему доминирует в масштабах по сравнению с островами вроде Гренландии.