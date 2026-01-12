  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
12 января, 08:19
Рейтинг: +532
Посты: 808

Все извержения вулканов в мире за 2025 год на одной карте

В 2025 году вулканическая активность проявлялась в самых разных тектонических условиях — от взрывных островных дуг до вулканов, скрытых под толщей океанской воды.

# вулканы
# география
# инфографика
# природа
# статистика
Все извержения вулканов в мире за 2025 год на одной карте / © Visual Capitalist
Все извержения вулканов в мире за 2025 год на одной карте / © Visual Capitalist

Одни извержения продолжались всего несколько дней, тогда как другие являлись частью многолетних и даже много-десятилетних фаз активности. Представленная выше карта наглядно отображает все вулканические извержения, зафиксированные по всему миру в течение прошедшего года.

Данные для этой визуализации предоставлены Глобальной программой по вулканизму Смитсоновского института (Smithsonian Global Volcanism Program, GVP). Она систематизирует подтвержденную вулканическую активность по каждому вулкану, с указанием его местоположения, типа извержения и продолжительности, включая извержения, начавшиеся до 2025 года, но остававшиеся активными на протяжении всего года.

Как и ожидалось, большинство извержений в 2025 году произошло в пределах Тихоокеанского огненного кольца — геологически наиболее активного пояса планеты. В него входят такие страны, как Индонезия, Япония, Филиппины, Папуа — Новая Гвинея, Новая Зеландия, Чили, Перу, Мексика, США, Россия, а также ряд островных государств Тихого океана.

Индонезия, Япония, Филиппины и Россия зафиксировали особенно большое число действующих вулканов. Одна лишь Индонезия стала ареной нескольких длительных извержений, включая вулканы Мерапи, Семеру и Ибу. Эти регионы расположены в зонах схождения тектонических плит, где процессы магмообразования и сейсмическая активность наиболее интенсивны.

Многие вулканы, активные в 2025 году, не начинали извержения заново, а продолжали процессы, стартовавшие годы и даже десятилетия назад. Так, вулкан Стромболи в Италии извергается непрерывно с 1934 года, а Ясур в Вануату остается активным на протяжении веков.

Не все извержения происходят вблизи населенных пунктов. В 2025 году было зафиксировано несколько подводных извержений, включая активность вулкана Ахии у Северных Марианских островов и вдоль Восточно-Тихоокеанского поднятия.

Активность сохранялась и на удаленных вулканах — таких как Эребус в Антарктиде и вулканы острова Херд в южной части Индийского океана. Хотя подобные извержения редко представляют прямую угрозу для человека, они имеют ключевое значение для понимания внутренних процессов Земли и долгосрочной динамики вулканической активности.

10 января, 15:12
Редакция Naked Science

Сумрачные футуристические города Наджиба Наджара

Наджиб Наджар — концептуальный цифровой художник из Йемена, автор научно-фантастических городских пейзажей. Более десять лет он работает в кино- и гейм-индустрии, создавая визуальные миры, которые оживают в фильмах и играх.

Sci-Fi
# арт
# иллюстрации
# концепт-арт
# научная фантастика
# пейзажи
# урбанизм
# художник
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
9 января, 09:50
Максим Абдулаев

Кишечная микробиота приматов изменила мозг мышей по образцу эволюции человека

Эксперимент по пересадке микробиоты показал, что бактерии приматов с крупным мозгом активируют у грызунов те же генетические механизмы, которые отвечают за высокий интеллект у людей.

Биология
# нейробиология
# приматы
# эволюция мозга
9 января, 12:04
Андрей Серегин

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Палеонтология
# генетика
# киты
# кости
# мамонты
# палеоантропология
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

