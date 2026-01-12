Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Все извержения вулканов в мире за 2025 год на одной карте
В 2025 году вулканическая активность проявлялась в самых разных тектонических условиях — от взрывных островных дуг до вулканов, скрытых под толщей океанской воды.
Одни извержения продолжались всего несколько дней, тогда как другие являлись частью многолетних и даже много-десятилетних фаз активности. Представленная выше карта наглядно отображает все вулканические извержения, зафиксированные по всему миру в течение прошедшего года.
Данные для этой визуализации предоставлены Глобальной программой по вулканизму Смитсоновского института (Smithsonian Global Volcanism Program, GVP). Она систематизирует подтвержденную вулканическую активность по каждому вулкану, с указанием его местоположения, типа извержения и продолжительности, включая извержения, начавшиеся до 2025 года, но остававшиеся активными на протяжении всего года.
Как и ожидалось, большинство извержений в 2025 году произошло в пределах Тихоокеанского огненного кольца — геологически наиболее активного пояса планеты. В него входят такие страны, как Индонезия, Япония, Филиппины, Папуа — Новая Гвинея, Новая Зеландия, Чили, Перу, Мексика, США, Россия, а также ряд островных государств Тихого океана.
Индонезия, Япония, Филиппины и Россия зафиксировали особенно большое число действующих вулканов. Одна лишь Индонезия стала ареной нескольких длительных извержений, включая вулканы Мерапи, Семеру и Ибу. Эти регионы расположены в зонах схождения тектонических плит, где процессы магмообразования и сейсмическая активность наиболее интенсивны.
Многие вулканы, активные в 2025 году, не начинали извержения заново, а продолжали процессы, стартовавшие годы и даже десятилетия назад. Так, вулкан Стромболи в Италии извергается непрерывно с 1934 года, а Ясур в Вануату остается активным на протяжении веков.
Не все извержения происходят вблизи населенных пунктов. В 2025 году было зафиксировано несколько подводных извержений, включая активность вулкана Ахии у Северных Марианских островов и вдоль Восточно-Тихоокеанского поднятия.
Активность сохранялась и на удаленных вулканах — таких как Эребус в Антарктиде и вулканы острова Херд в южной части Индийского океана. Хотя подобные извержения редко представляют прямую угрозу для человека, они имеют ключевое значение для понимания внутренних процессов Земли и долгосрочной динамики вулканической активности.
Эксперимент по пересадке микробиоты показал, что бактерии приматов с крупным мозгом активируют у грызунов те же генетические механизмы, которые отвечают за высокий интеллект у людей.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
