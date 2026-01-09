Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Карта: в каких странах запрещено отрицать холокост
В результате Холокоста в Европе погибли около шести миллионов евреев. Авторы карты красным отметили страны, которые на законодательном уровне запретили отрицание Холокоста. Желтым выделены страны, в которых нет однозначного запрета или отрицание Холокоста наказывается в случае разжигания ненависти.
В 2007 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста как исторического факта. Некоторые страны на законодательном уровне запретили отрицание Холокоста.
Не всегда законы касаются исключительно Холокоста. Зачастую речь идет о запрете отрицания, оправдания или одобрения преступлений, совершенных нацистским режимом.
В основном такой позиции придерживается большинство стран Европы, включая Францию, Германию и Швейцарию. Схожий закон существует и в Канаде. Там отрицание Холокоста могут квалифицировать как преступление на почве ненависти. А в Бельгии есть закон, который криминализирует отрицание Холокоста.
В США нет прямого запрета на отрицание Холокоста. Там Первая поправка к Конституции защищает свободное выражение взглядов. Схожей позиции с 2011 года придерживается Испания.
В мире нет стран, поддерживающих отрицание Холокоста на законодательном уровне. Однако власти некоторых стран, например Ирана, в той или иной форме отрицали Холокост. Также в стране в 2000-е годы проходили конференции, поддерживающие отрицание Холокоста.
Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.
Вопрос о том, кто был видом-предшественником людей, неандертальцев и денисовцев, и раньше вызывал ожесточенную дискуссию. Одни антропологи видели в этой роли европейских Homo antecessor, другие считали прародиной вида-предшественника Азию. Новые находки в Северной Африке позволили предположить, что разгадку стоит поискать совсем в другом месте.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Августа, 2015
Через 50 и 100 лет: кто будет жить на планете
14 Марта, 2018
Что дал науке Стивен Хокинг
6 Марта, 2015
Дети-маугли
13 Марта, 2017
Город на орбите
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии