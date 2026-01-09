Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: в каких странах запрещено отрицать холокост

В результате Холокоста в Европе погибли около шести миллионов евреев. Авторы карты красным отметили страны, которые на законодательном уровне запретили отрицание Холокоста. Желтым выделены страны, в которых нет однозначного запрета или отрицание Холокоста наказывается в случае разжигания ненависти.

Карта: в каких странах запрещено отрицать холокост / © Civixplorer

В 2007 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста как исторического факта. Некоторые страны на законодательном уровне запретили отрицание Холокоста.

Не всегда законы касаются исключительно Холокоста. Зачастую речь идет о запрете отрицания, оправдания или одобрения преступлений, совершенных нацистским режимом.

В основном такой позиции придерживается большинство стран Европы, включая Францию, Германию и Швейцарию. Схожий закон существует и в Канаде. Там отрицание Холокоста могут квалифицировать как преступление на почве ненависти. А в Бельгии есть закон, который криминализирует отрицание Холокоста.

В США нет прямого запрета на отрицание Холокоста. Там Первая поправка к Конституции защищает свободное выражение взглядов. Схожей позиции с 2011 года придерживается Испания.

В мире нет стран, поддерживающих отрицание Холокоста на законодательном уровне. Однако власти некоторых стран, например Ирана, в той или иной форме отрицали Холокост. Также в стране в 2000-е годы проходили конференции, поддерживающие отрицание Холокоста.