Представлены первые изображения демонстратора танка нового поколения M1E3 Abrams

Одно из первых изображений демонстратора танка нового поколения M1E3 Abrams / © US Army

Армия США опубликовала первые изображения, демонстрирующие отдельные элементы конструкции очень раннего прототипа новой модификации Abrams, получившей обозначение M1E3. Среди «ключевых особенностей» называются «продвинутая программная интеграция», «улучшенная мобильность» и «беспрецедентная огневая мощь».

Два доступных на данный момент изображения M1E3 дают лишь ограниченное представление о прототипе. На одном из них показан частичный вид танка спереди. Второе, по всей видимости, также демонстрирует носовую часть, но под углом — с перспективой вдоль борта. Не исключено, что на обоих снимках изображена кормовая часть машины с башней, развернутой назад. Без полного обзора это определить сложно.

По видимой части башни можно судить, что она в ряде аспектов напоминает башни существующих модификаций M1, однако, вероятно, имеет несколько более низкий силуэт. Слева от маски орудия заметно крупное окно датчика, отсутствующее на других версиях Abrams. Основное орудие внешне выглядит сходным — если не идентичным — с 120-миллиметровой пушкой M256, установленной на современных Abrams. Ранее высказывались предположения, что новейшая версия танка может получить орудие большего калибра или более совершенную пушку, и по мере развития проекта такая возможность для M1E3 все еще остается.

Армия подтвердила намерение оснастить танк автоматом заряжания — элементом, от которого вооруженные силы США и многие другие западные армии исторически отказывались в танкостроении. В перспективе комплекс вооружения M1E3 может быть расширен, в том числе за счет возможности запуска барражирующих боеприпасов.

Что касается корпуса, то видимые его элементы существенно отличаются от существующих версий Abrams — независимо от того, рассматривается ли он спереди или сзади. Обращают на себя внимание два крупных люка, а также, предположительно, камера, связанная с распределённой системой обзора, и новые светодиодные фары. У всех прежних модификаций M1 имеется один люк водителя в носовой части, тогда как остальные три члена экипажа размещаются в башне. Корма танков полностью определяется газотурбинной силовой установкой.

В целом опубликованные изображения демонстрируют облик, заметно отличающийся и от концепта AbramsX — демонстратора нового поколения, впервые представленного компанией General Dynamics Land Systems (нынешним головным подрядчиком по M1) в 2022 году. Низкопрофильная башня и серьезная переработка размещения экипажа давно ожидались в прототипе M1E3. Установка автомата заряжания также позволит сократить численность экипажа с четырех до трех человек.

Все эти изменения направлены на общее уменьшение габаритов машины, что, в свою очередь, позволяет существенно снизить массу — на сотни килограммов или даже на тонны. Рост массы на протяжении десятилетий остаётся серьезной проблемой семейства Abrams с момента его принятия на вооружение в 1980-х годах. Последняя версия M1A2 SEPv3 весит порядка 78 тонн. Ранее армия заявляла, что рассчитывает снизить массу M1E3 примерно до 60 тонн.

Кроме того, армия подтверждала, что M1E3 получит новую гибридную силовую установку и трансмиссию, обеспечивающие значительно более высокую топливную эффективность по сравнению с газотурбинным двигателем, используемым на нынешних Abrams.

Важной особенностью M1E3 станет и более глубоко интегрированная система активной защиты. Часть танков Abrams уже оснащена израильской, проверенной в боевых условиях системой Trophy, однако в виде навесного решения, что внесло вклад в рост массы машины. Более компактная и оптимизированная для M1E3 система активной защиты может быть легче и дать дополнительные преимущества — в том числе в части конструкции корпуса и требований к энергоснабжению.