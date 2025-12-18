  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
18 декабря, 23:22
Рейтинг: +126
Посты: 381

Под шведским озером нашли 5000-летнее захоронение собаки с кинжалом

В заболоченной местности Легшемоссен, расположенной к юго-востоку от Стокгольма, археологи нашли исключительно хорошо сохранившиеся останки собаки. Находка датируется поздним неолитом — примерно 3300-2600 годами до нашей эры. По словам исследователей, это одно из древнейших захоронений собак, когда-либо обнаруженных в Северной Европе. 

# археология
# история
# собака
# Швеция
Останки собаки, обнаруженные в Легшемоссене / © Ostlänken Archaeology Project
Останки собаки, обнаруженные в Легшемоссене / © Ostlänken Archaeology Project

Сегодня Легшемоссен — торфяное болото, но пять тысяч лет назад здесь находилось неглубокое озеро. Согласно археологическим данным, по берегам озера люди создавали сложные рыболовные сооружения: плетеные деревянные заграждения и ловушки, которые направляли рыбу прямо в расставленные корзины. Именно в этом озере похоронили собаку.

Как сообщает Ostlänken Archaeology Project, исследователи обнаружили останки на глубине около 1,5 метра, в 30-40 метрах от тогдашней береговой линии. Археологи предположили, что собаку завернули в шкуру или кожу, сверток утяжелили камнями, а потом опустили в воду. Ученые заметили, что череп животного оказался раздроблен. Это указывает на преднамеренное действие, а не на случайную гибель.

Рядом с лапами собаки лежал кинжал из кости лося или благородного оленя. Скелет и кинжал сохранились в хорошем состоянии из-за низкого содержания кислорода в болоте.

Анализ показал, что останки принадлежали самцу крупного телосложения. На момент смерти ему было от трех до шести лет. Вероятно, он вел активную жизнь и передвигался вместе с людьми.

Как отмечают исследователи, археологи редко находят сохранившиеся останки собак этого периода. Лежащий рядом кинжал делает открытие еще более редким. 

Кинжал, обнаруженный рядом с собакой из Легшемоссена / © Ostlänken Archaeology Project
Кинжал, обнаруженный рядом с собакой из Легшемоссена / © Ostlänken Archaeology Project

Археологи не дали однозначный ответ, почему собаку с кинжалом похоронили под озером. Они предположили, что это мог быть ритуальный акт. Схожие, хотя и менее полные, находки ученые документировали в других местах Северной Европы. Например, во время исследований, связанных с туннелем пояса Фемарн, археологи встречали черепа собак, разложенные возле рыболовных объектов. Однако целую собаку в сопровождении изящного кинжала исследователи нашли только в Логшемоссене.

По мнению археологов, найденный кинжал — неповседневный инструмент. Возможно, он был неким символом статуса или защиты, также его могли использовать для церемоний. 

Кинжал, положенный рядом с собакой, указывает на ценность животного. Собака могла быть спутником человека, хранителем или участником обрядов, связанных с водой, рыболовством или миром духов.

Во многих доисторических культурах люди воспринимали водно-болотные угодья и озера как места, куда нужно приносить дары силам, находящимся за пределами человеческого мира. Преднамеренный характер захоронения подтверждает версию, что собака была частью подобной системы верований.

Останки собаки, кинжал и сопутствующие находки отправили в реставрационные и исследовательские лаборатории, где продолжается их изучение. Исследования помогут точно установить время жизни животного и выяснить, жила ли собака в этой местности или попала сюда из других регионов. Эти данные расскажут не только историю одного животного, но и помогут узнать, как жили люди на берегах озера.

