Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Под шведским озером нашли 5000-летнее захоронение собаки с кинжалом
В заболоченной местности Легшемоссен, расположенной к юго-востоку от Стокгольма, археологи нашли исключительно хорошо сохранившиеся останки собаки. Находка датируется поздним неолитом — примерно 3300-2600 годами до нашей эры. По словам исследователей, это одно из древнейших захоронений собак, когда-либо обнаруженных в Северной Европе.
Сегодня Легшемоссен — торфяное болото, но пять тысяч лет назад здесь находилось неглубокое озеро. Согласно археологическим данным, по берегам озера люди создавали сложные рыболовные сооружения: плетеные деревянные заграждения и ловушки, которые направляли рыбу прямо в расставленные корзины. Именно в этом озере похоронили собаку.
Как сообщает Ostlänken Archaeology Project, исследователи обнаружили останки на глубине около 1,5 метра, в 30-40 метрах от тогдашней береговой линии. Археологи предположили, что собаку завернули в шкуру или кожу, сверток утяжелили камнями, а потом опустили в воду. Ученые заметили, что череп животного оказался раздроблен. Это указывает на преднамеренное действие, а не на случайную гибель.
Рядом с лапами собаки лежал кинжал из кости лося или благородного оленя. Скелет и кинжал сохранились в хорошем состоянии из-за низкого содержания кислорода в болоте.
Анализ показал, что останки принадлежали самцу крупного телосложения. На момент смерти ему было от трех до шести лет. Вероятно, он вел активную жизнь и передвигался вместе с людьми.
Как отмечают исследователи, археологи редко находят сохранившиеся останки собак этого периода. Лежащий рядом кинжал делает открытие еще более редким.
Археологи не дали однозначный ответ, почему собаку с кинжалом похоронили под озером. Они предположили, что это мог быть ритуальный акт. Схожие, хотя и менее полные, находки ученые документировали в других местах Северной Европы. Например, во время исследований, связанных с туннелем пояса Фемарн, археологи встречали черепа собак, разложенные возле рыболовных объектов. Однако целую собаку в сопровождении изящного кинжала исследователи нашли только в Логшемоссене.
По мнению археологов, найденный кинжал — неповседневный инструмент. Возможно, он был неким символом статуса или защиты, также его могли использовать для церемоний.
Кинжал, положенный рядом с собакой, указывает на ценность животного. Собака могла быть спутником человека, хранителем или участником обрядов, связанных с водой, рыболовством или миром духов.
Во многих доисторических культурах люди воспринимали водно-болотные угодья и озера как места, куда нужно приносить дары силам, находящимся за пределами человеческого мира. Преднамеренный характер захоронения подтверждает версию, что собака была частью подобной системы верований.
Останки собаки, кинжал и сопутствующие находки отправили в реставрационные и исследовательские лаборатории, где продолжается их изучение. Исследования помогут точно установить время жизни животного и выяснить, жила ли собака в этой местности или попала сюда из других регионов. Эти данные расскажут не только историю одного животного, но и помогут узнать, как жили люди на берегах озера.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Восстановленное лицо древнего человека из Эфиопии связало африканских предков с первыми обитателями Евразии
Международная группа антропологов выяснила, что экспансию человечества за пределы Африки начали не высокие и большеголовые атлеты, как считалось ранее, а популяции с архаичной внешностью. Виртуальное восстановление облика одного из древнейших черепов Эфиопии показало, что полтора миллиона лет назад рядом с прогрессивными формами людей жили существа, морфологически близкие к находкам из грузинского города Дманиси.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Ноября, 2016
Смерть цивилизации: возможные сценарии
26 Июля, 2022
Звездный путь: откуда пошли знаки зодиака
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии