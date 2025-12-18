Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые использовали грибы в качестве мемристоров
Благодаря уникальным свойствам грибы стали идеальным материалом для биоэлектроники — нового направления, которое может помочь в разработке материалов для компьютеров будущего. Ученые предложили создавать мемристоры из популярных съедобных грибов.
Исследователи из Университета штата Огайо обнаружили, что популярные съедобные грибы шиитаке можно выращивать и обучать, чтобы они действовали как органические мемристоры — тип процессора данных, который может запоминать предыдущие электрические состояния. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.
Ученые выяснили, что устройства на основе шиитаке демонстрируют эффекты воспроизводимой памяти, аналогичные полупроводниковым чипам. Также их можно использовать для создания других типов недорогих и экологически безопасных компонентов вычислительной техники, вдохновленных работой мозга.
Как пояснил ведущий автор исследования Джон ЛаРокко, возможность разработать микрочипы, имитирующие реальную нейронную активность, означает, что для работы техники в режиме ожидания не потребуется много энергии. Это может стать потенциальным преимуществом с вычислительной и экономической точек зрения.
Ученый отметил, что электроника на основе грибов — не новая идея. Грибы стали идеальным кандидатом для разработки устойчивых вычислительных систем, так как такие устройства минимизируют электронные отходы. Они биоразлагаемые, а также обходятся дешевле в производстве по сравнению с обычными мемристорами и полупроводниками, которые часто требуют дорогих редкоземельных элементов и больших объемов энергии из дата-центров.
Чтобы изучить возможности новых мемристоров, ученые культивировали образцы шиитаке и шампиньонов. Когда грибы созрели, исследователи обезвожили их, чтобы они сохраняли свойства длительное время. Грибы подключали к специальным электронным схемам, а затем подвергали воздействию электрическим током при различных напряжениях и частотах. Как пояснил ЛаРокко, команда подключала электрические провода и зонды в разных точках грибов, потому что их части обладают разными электрическими свойствами.
Через два месяца команда обнаружила, что при использовании в качестве RAM (компьютерной памяти, в которой хранятся данные) мемристор из грибов может переключаться между электрическими состояниями со скоростью до 5850 сигналов в секунду с точностью около 90%. Однако производительность упала, когда увеличивалась частота электрических напряжений. Как и в случае с настоящим мозгом, производительность получилось вернуть, подключив к цепи больше грибов.
Органические мемристоры сейчас находятся в стадии разработки. В будущем ученые хотят оптимизировать процесс их производства, улучшив методы выращивания и уменьшив размер устройств. Чтобы использовать грибные мемристоры в жизни, они должны быть значительно меньше по размеру по сравнению с устройствами, полученными в этом исследовании.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Восстановленное лицо древнего человека из Эфиопии связало африканских предков с первыми обитателями Евразии
Международная группа антропологов выяснила, что экспансию человечества за пределы Африки начали не высокие и большеголовые атлеты, как считалось ранее, а популяции с архаичной внешностью. Виртуальное восстановление облика одного из древнейших черепов Эфиопии показало, что полтора миллиона лет назад рядом с прогрессивными формами людей жили существа, морфологически близкие к находкам из грузинского города Дманиси.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Сентября, 2024
«Приросла»: как работают имплантаты
9 Января, 2014
Идеальные миры
29 Ноября, 2018
Квантовая запутанность — королева парадоксов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии