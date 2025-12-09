Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые узнали, почему когда нам весело, мы видим собак грустными и наоборот

Долгое время ученые считали, что настроение людей влияет на их оценку эмоционального состояния питомцев. Однако недавнее исследование американских ученых показало, что при взаимодействии с собаками возникает противоположный эффект.

Собаки, участвовавшие в эксперименте / © Arizona State University

Группа исследователей из Университета штата Аризона (Arizona State University) изучала, как настроение людей влияет на их восприятие эмоций собак. Команда хотела понять, как настроение может формировать предвзятую эмоциональную интерпретацию. Результаты исследования опубликованы в журнале PeerJ.

Ученые провели два эксперимента, набрав в каждую группу по 300 студентов. С помощью визуального контента исследователи заранее настраивали участников на положительное, нейтральное или негативное настроение. После этого студенты оценивали видеоклипы, в которых собаки проявляли положительные, нейтральные или негативные эмоции.

Во время первого эксперимента исследователи воздействовали на настроение участников с помощью стандартного набора картинок, который используют психологи, чтобы создать определенное настроения. Подготовка прошла успешно и настроение участников изменилось, но это не повлияло на их оценку состояния собак.

Во втором эксперименте ученые использовали для влияния на настроение изображения, связанные с собаками. В этом случае просмотр роликов с собаками повлиял на способность участников интерпретировать эмоции животных, однако эффект оказался противоположным. Люди, которых настраивали на положительные эмоции, оценивали собак как более грустных, а участники из группы в плохом настроении, напротив сочли собак более счастливыми.

Исследователи также отметили, что даже просто просмотр видео с собаками на темном фоне улучшал настроение участников. Эффект сохранялся, даже если собаки демонстрировали отрицательные эмоции.

По мнению ученых, результаты исследования бросают вызов прежним предположениям, что настроение людей напрямую соответствует тому, как они воспринимают эмоций у животных разных видов. Вероятно, эта взаимосвязь оказалась намного более сложной, чем считалось ранее. Авторы работы считают, что нужно проводить дальнейшие исследования, которые помогут понять, как люди воспринимают животных и реагируют на них. Это важно для комфортной жизни питомцев и их взаимодействия с человеком.