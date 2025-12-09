  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
9 декабря, 07:15
Рейтинг: +516
Посты: 786

Лучшие кадры полярного сияния 2025: итоги мирового фотоконкурса

Компания Capture the Atlas недавно объявила победителей своего восьмого ежегодного конкурса «Фотограф полярного сияния 2025 года» и показала самые выдающиеся снимки.

# Полярное сияние
# природа
# фотографии
Полярное сияние в Новой Зеландии / © Douglas Thorne
Полярное сияние в Новой Зеландии / © Douglas Thorne
Полярное сияние, снятое на исландской горе Киркьюфедль / © Roi Levi
Полярное сияние, снятое на исландской горе Киркьюфедль / © Roi Levi
Полярное сияние и комета C/2025 A6 (Lemmon) в Швеции / © Petr Horálek
Полярное сияние и комета C/2025 A6 (Lemmon) в Швеции / © Petr Horálek
Полярное сияние в Гренландии / © Virgil Reglioni 
Полярное сияние в Гренландии / © Virgil Reglioni 
Полярное сияние в Норвегии / © Giulio Cobianchi
Полярное сияние в Норвегии / © Giulio Cobianchi
Полярное сияние в Австралии / © Jeff Cullen
Полярное сияние в Австралии / © Jeff Cullen
Полярное сияние в Исландии / © Martin Giraud
Полярное сияние в Исландии / © Martin Giraud
Полярное сияние в США / © Travis D. Amick 
Полярное сияние в США / © Travis D. Amick 
Полярное сияние в Исландии / © Victor Lima 
Полярное сияние в Исландии / © Victor Lima 

Другие фотографии победителей и финалистов состязания можно посмотреть здесь.

8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
6 декабря, 17:02
Максим Абдулаев

Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов

Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.

Биология
# африка
# пчелы
# слоны
8 декабря, 13:38
Александр Березин

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.

Интервью
# атомная энергетика
# АЭС
# здоровье
# космос
# материалы
# медицина
# новые материалы
# Россия
# технологии
