Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Путь АСЕАН: история роста и развития в одной инфографике
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была основана в 1967 году пятью учредителями: Индонезией, Малайзией, Филиппинами, Сингапуром и Таиландом. Эти страны объединились с простой, но мощной целью — построить мир, стабильность и экономический рост в регионе, который пережил немало конфликтов.
С течением времени к АСЕАН присоединились новые страны. В 1984 году в организацию вступил Бруней, затем в 1995 году — Вьетнам. В 1997 году к организации присоединились Лаос и Мьянма, а в 1999 году Камбоджа завершила формирование состава группы. Переносимся в 2025 год, и Восточный Тимор официально становится новым и самым молодым членом АСЕАН. Сегодня АСЕАН представляет более 700 миллионов человек и стала одним из самых быстрорастущих регионов мира.
Однако, что делает это расширение настолько интересным, так это не просто цифры, а то, что они означают. Для такой небольшой страны, как Восточный Тимор, вступление в АСЕАН означает доступ к более крупным рынкам, более сильным партнерствам и участие в принятии решений на региональном уровне. Для более старых членов это знак того, что АСЕАН продолжает расти, адаптироваться и оставаться актуальным в быстро меняющемся мире.
Конечно, не все так гладко. Регион сталкивается с большими проблемами — от экономического неравенства до политических напряженностей и конкуренции между мировыми державами, такими как США и Китай.
Как отметило агентство Reuters, новый план экономической интеграции АСЕАН направлен на укрепление единства и повышение конкурентоспособности региона, но балансировка национальных интересов всегда будет непростой задачей.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
Анализ медицинских данных более 130 тысяч взрослых пациентов с бессонницей, которые не менее года принимали мелатонин для нормализации сна, показал, что у них чаще диагностировали сердечную недостаточность. Также в группе были выше показатели госпитализации из-за проблем с сердцем и смертности от всех причин.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Сентября, 2013
Семь городов, которые исчезнут до 2100 года
10 Октября, 2015
Что будет с нефтью?
31 Мая, 2020
Кому откусит голову Дракон?
4 Августа, 2018
Невидимая темная материя
12 Сентября, 2016
Сталинские соколы: мифы и реальность
31 Октября, 2014
Загадка кембрийского взрыва
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии