Путь АСЕАН: история роста и развития в одной инфографике

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была основана в 1967 году пятью учредителями: Индонезией, Малайзией, Филиппинами, Сингапуром и Таиландом. Эти страны объединились с простой, но мощной целью — построить мир, стабильность и экономический рост в регионе, который пережил немало конфликтов.

Путь АСЕАН: история роста и развития в одной инфографике / © World Visualized

С течением времени к АСЕАН присоединились новые страны. В 1984 году в организацию вступил Бруней, затем в 1995 году — Вьетнам. В 1997 году к организации присоединились Лаос и Мьянма, а в 1999 году Камбоджа завершила формирование состава группы. Переносимся в 2025 год, и Восточный Тимор официально становится новым и самым молодым членом АСЕАН. Сегодня АСЕАН представляет более 700 миллионов человек и стала одним из самых быстрорастущих регионов мира.

Однако, что делает это расширение настолько интересным, так это не просто цифры, а то, что они означают. Для такой небольшой страны, как Восточный Тимор, вступление в АСЕАН означает доступ к более крупным рынкам, более сильным партнерствам и участие в принятии решений на региональном уровне. Для более старых членов это знак того, что АСЕАН продолжает расти, адаптироваться и оставаться актуальным в быстро меняющемся мире.

Конечно, не все так гладко. Регион сталкивается с большими проблемами — от экономического неравенства до политических напряженностей и конкуренции между мировыми державами, такими как США и Китай.

Как отметило агентство Reuters, новый план экономической интеграции АСЕАН направлен на укрепление единства и повышение конкурентоспособности региона, но балансировка национальных интересов всегда будет непростой задачей.