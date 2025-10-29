Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Российские космонавты впервые вырастили идеальные кристаллы в открытом космосе

Почти семь часов 28 октября провели в открытом космосе российские члены экипажа МКС Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий. Их работа началась с установки импульсного плазменного инжектора на модуле «Наука», но главный результат лежал в плоскости фундаментальной науки.

Центр управления полетами государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» / © «Роскосмос»

Космонавты успешно обслужили аппаратуру эксперимента «Экран-М», преодолев возникшие технические недочеты. Упорство и мастерство экипажа были вознаграждены: «Роскосмос» сообщил о первом в мире успешном выращивании идеальных кристаллических структур в условиях открытого космоса. Этот прорыв дает науке уникальный инструмент для создания сверхчистых пленок арсенида галлия — ключевого материала для производства солнечных батарей и микроэлектроники.

Это был уже третий выход в карьере Рыжикова, который совершает свой третий полет на МКС, и второй у Зубрицкого, который отправился в космос впервые.