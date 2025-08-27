  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
27 августа, 06:57
Рейтинг: +449
Посты: 723

Опубликованы лучшие снимки, претендующие на победу в 61-м конкурсе «Фотограф года дикой природы»

Лондонский Музей естественной истории представил первые кадры, претендующие на победу в конкурсе «Фотограф года дикой природы» (Wildlife Photographer of the Year) этого года.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
«Нет места лучше дома» / © Emmanuel Tardy
«Нет места лучше дома» / © Emmanuel Tardy

На конкурс «Фотограф года дикой природы 2025» было подано 60 636 заявок — рекордное количество за всю историю мероприятия. Из них 100 работ будут отобраны для выставки в Лондонском музее естественной истории, которая откроется 17 октября 2025 года.

«Гон» / ©  Jamie Smart
«Гон» / ©  Jamie Smart
«Путешествие по ледяной кромке» / © Bertie Gregory
«Путешествие по ледяной кромке» / © Bertie Gregory
«Тревога» / © Gabriella Comi
«Тревога» / © Gabriella Comi
«Лето с привкусом желе» / © Ralph Pace
«Лето с привкусом желе» / © Ralph Pace
«Летучие мыши во тьме» / © Sitaram Raul
«Летучие мыши во тьме» / © Sitaram Raul
«Золотые облака» / © Jassen Todorov
«Золотые облака» / © Jassen Todorov
«Семейный портрет» / © Kutub Uddin
«Семейный портрет» / © Kutub Uddin
«Свалка на Шри-Ланки» / © Lakshitha Karunarathna
«Свалка на Шри-Ланки» / © Lakshitha Karunarathna
«Сказ о двух койотах» / © Parham Pourahmad
«Сказ о двух койотах» / © Parham Pourahmad
«Сущность Камчатки» / © Kesshav Vikram
«Сущность Камчатки» / © Kesshav Vikram
«Хрупкая река жизни» / © Isaac Szabo
«Хрупкая река жизни» / © Isaac Szabo
Комментарии

