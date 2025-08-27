  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
27 августа, 09:32
Рейтинг: +449
Посты: 724

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Красота нашей планеты безгранична, и ничто не передает ее лучше, чем искусство фотографии дикой природы. Ежегодно жюри премии Nature Best Photography (NBP) отбирает работы лучших фотографов со всего мира, отмечая их умение запечатлеть чудеса природы. В преддверии подведения итогов конкурса 2025 года представители NBP опубликовали снимки, демонстрирующие мощь, красоту и разнообразие жизни на Земле.

# животные
# природа
# фотографии
Бурые медведи, Национальный парк и заповедник Катмай, Аляска, США / © Amit Eshel
Бурые медведи, Национальный парк и заповедник Катмай, Аляска, США / © Amit Eshel
 Три стадии императорского пингвина, залив Гулд, Антарктида / ©  Joshua Holko
 Три стадии императорского пингвина, залив Гулд, Антарктида / ©  Joshua Holko
Кианги на закате, Цинхай, Китай  / © Shengfu Jiao
Кианги на закате, Цинхай, Китай  / © Shengfu Jiao
 Белый медведь с медвежатами, национальный парк Вапуск, Канада / © Hung Tsui 
 Белый медведь с медвежатами, национальный парк Вапуск, Канада / © Hung Tsui 
Basiliscus plumifrons — вид ящериц из рода василисков, Бока-Тапада, Коста-Рика / © Petr Bambousek
Basiliscus plumifrons — вид ящериц из рода василисков, Бока-Тапада, Коста-Рика / © Petr Bambousek
 Иберийская рысь, Кастилия-Ла-Манча, Испания / ©  Amit Eshel
 Иберийская рысь, Кастилия-Ла-Манча, Испания / ©  Amit Eshel
Медведь и его добыча, Юкон, Канада / © Peter Mather 
Медведь и его добыча, Юкон, Канада / © Peter Mather 
Белоголовый орел и ледяной водопад, залив Петерсон, Аляска, США / © Clemens Vanderwerf 
Белоголовый орел и ледяной водопад, залив Петерсон, Аляска, США / © Clemens Vanderwerf 
Бурый медведь и лосось, Национальный парк Лейк-Кларк, Аляска, США / © Daniel D’Auria
Бурый медведь и лосось, Национальный парк Лейк-Кларк, Аляска, США / © Daniel D'Auria
Лебеди, Дербишир, Англия / © Andy Parkinson
Лебеди, Дербишир, Англия / © Andy Parkinson
