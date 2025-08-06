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Глава Минздрава США продемонстрировал незнание базовой биологии

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило о начале скоординированного сворачивания деятельности, связанной с разработкой мРНК-вакцин в рамках Управления передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA). В число мероприятий входит аннулирование и сокращение объемов ряда контрактов и заявок.

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший / © AP Photo

Как пояснил глава ведомства Роберт Кеннеди-младший, решение обусловлено тем, что большинство разрабатываемых мРНК-вакцин направлены против гриппа и COVID-19. Однако, как показала пандемия, мРНК-вакцины обладают ограниченной эффективностью против вирусов, поражающих верхние дыхательные пути. Это связано с тем, что мРНК-кодировка охватывает лишь узкий набор вирусных белков — как правило, один антиген. При мутации вируса такая вакцина может терять свою эффективность.

© Secretary Kennedy

Следует отметить, что вакцины против быстро мутирующих вирусов, включая грипп, действительно требуют регулярного обновления. Однако это связано не с заявленным Кеннеди фактором, а с тем, что белки вирусов подвержены быстрым изменениям. Несмотря на это, обновленные вакцины, включая мРНК-препараты, продолжают демонстрировать защитную эффективность.