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«Джеймс Уэбб» повторил культовый космический снимок

Участок неба в созвездии Печь, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб» / © ESA / Webb, NASA & CSA, G. Östlin, P. G. Perez-Gonzalez, J. Melinder, the JADES Collaboration, the MIDIS collaboration, M. Zamani (ESA / Webb)

Речь идет об участке неба в созвездии Печь, который до 1995 года считался практически пустым. Однако наблюдения телескопа «Хаббл» показали, что там на самом деле находятся тысячи далеких галактик, а Вселенная содержит намного больше галактик, чем считалось ранее.

Участок неба в созвездии Печь, полученный телескопом «Хаббл» / © NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team

На снимке, полученном телескопом «Хаббл» и названном Hubble Ultra Deep Field, оказались запечатлены примерно 10 тысяч галактик. Ближайшие из них находятся на расстоянии около миллиарда световых лет от Земли, самые далекие — на краю наблюдаемой Вселенной. Они существовали всего через 800 миллионов лет после Большого взрыва.

Теперь астрономы использовали возможности обсерватории «Джеймс Уэбб», чтобы повторить успех наблюдений телескопа «Хаббл» — и им это удалось. Новое изображение демонстрирует один из самых глубоких обзоров космоса в истории астрономии. «Джеймс Уэбб» обнаружил свыше 2500 источников света. Среди них — сотни чрезвычайно красных галактик, некоторые из которых, вероятно, представляют собой массивные системы, заполненные пылевыми облаками, или древние галактики со звездами, возникшими на заре Вселенной.