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«Джеймс Уэбб» повторил культовый космический снимок
Астрономы Европейского космического агентства (ESA) представили новое изображение, полученное телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), которое снова продемонстрировало возможности передовой орбитальной обсерватории.
Речь идет об участке неба в созвездии Печь, который до 1995 года считался практически пустым. Однако наблюдения телескопа «Хаббл» показали, что там на самом деле находятся тысячи далеких галактик, а Вселенная содержит намного больше галактик, чем считалось ранее.
На снимке, полученном телескопом «Хаббл» и названном Hubble Ultra Deep Field, оказались запечатлены примерно 10 тысяч галактик. Ближайшие из них находятся на расстоянии около миллиарда световых лет от Земли, самые далекие — на краю наблюдаемой Вселенной. Они существовали всего через 800 миллионов лет после Большого взрыва.
Теперь астрономы использовали возможности обсерватории «Джеймс Уэбб», чтобы повторить успех наблюдений телескопа «Хаббл» — и им это удалось. Новое изображение демонстрирует один из самых глубоких обзоров космоса в истории астрономии. «Джеймс Уэбб» обнаружил свыше 2500 источников света. Среди них — сотни чрезвычайно красных галактик, некоторые из которых, вероятно, представляют собой массивные системы, заполненные пылевыми облаками, или древние галактики со звездами, возникшими на заре Вселенной.
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