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Ученые показали существ, обитающих на глубине более 9,5 километра под океаном
Команда исследователей, состоящая из российских и зарубежных океанологов, использовала подводный аппарат для погружения на глубину более 9,5 километра, чтобы исследовать Курило-Камчатский и Алеутский желоба, расположенные между Россией и Аляской, в северо-западной части Тихого океана.
Изображения, полученные с помощью видеокамеры высокой четкости, установленной на подводном аппарате «Фэньдоучжэ», показали что, несмотря на экстремальные условия — высокое давление, низкие температуры и отсутствие солнечного света — в самых глубоких районах океана существует процветающая экосистема крупных морских организмов.
Фотографии этих существ и выводы ученых опубликованы в журнале Nature.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
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Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
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Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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