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Ученые показали существ, обитающих на глубине более 9,5 километра под океаном

Команда исследователей, состоящая из российских и зарубежных океанологов, использовала подводный аппарат для погружения на глубину более 9,5 километра, чтобы исследовать Курило-Камчатский и Алеутский желоба, расположенные между Россией и Аляской, в северо-западной части Тихого океана.

Трубчатые черви на глубине 6780 метров в Алеутском желобе / © Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences via AP

Изображения, полученные с помощью видеокамеры высокой четкости, установленной на подводном аппарате «Фэньдоучжэ», показали что, несмотря на экстремальные условия — высокое давление, низкие температуры и отсутствие солнечного света — в самых глубоких районах океана существует процветающая экосистема крупных морских организмов.

Двустворчатые моллюски из рода Tartarothyasira / © Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences via AP

Фотографии этих существ и выводы ученых опубликованы в журнале Nature.

Черви и моллюски в океанической впадине / © Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences via AP

Трубчатые черви в Алеутском желобе / © Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences via AP