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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
31 июля, 12:02
Рейтинг: +421
Посты: 930

Глава OpenAI назвал темы, которых лучше избегать в беседе с ChatGPT

Генеральный директор технологической компании OpenAI, Сэм Альтман, объяснил, что обращение к ChatGPT за эмоциональной поддержкой может оказаться не лучшей идеей по очень простой причине.  

Сообщество
# OpenAI
# ИИ
# Психология
# технологии
ChatGPT компании OpenAI / © Getty Images
ChatGPT компании OpenAI / © Getty Images

Дело в том, что чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ) типа ChatGPT, который создала компания OpenAI, не обязаны соблюдать конфиденциальность, в отличие от врачей или психотерапевтов.

По словам Сэма Альтмана, при необходимости суд может обязать компанию раскрыть переписку любого пользователя с ChatGPT. Это стоит учитывать, прежде чем делиться с ИИ своими сокровенными тайнами, переживаниями или проблемами.

Альтман также отметил, что люди часто используют ИИ в качестве психологической поддержки. Особенно эта практика распространилась среди молодых людей.

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# Железный век
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Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
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30 июля, 15:10
Татьяна Пичугина

Генетики раскрыли происхождение скифов

В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.

Археология
# Железный век
# палеогенетика
# скифы
# степные племена
30 июля, 18:00
Александр Березин

Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.

Физика
# квантовая механика
# Копенгагенская интерпретация
# физика
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
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# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
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ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

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Я верю, потому что я скиф, хотя чингисхан оставил своё наследие и это прискорбно

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Владимир Иванов
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Алексей Николаев
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Игорь Бруяко
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Генетики раскрыли происхождение скифов

Сергей Запрягаев
2 часа назад
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Alvina Zemnay
3 часа назад
azamat, не тупи. Почитай историю. У Скифов не было соплеменников на Земле, они "пришли" одними из первых, с чем не согласны иудеи. Но в будущем все узнают

Генетики раскрыли происхождение скифов

Alvina Zemnay
3 часа назад
azamat, не тупи. Почитай историю. У Скифов не было соплеменников на Земле, они "пришли" одними из первых, с чем не согласны иудеи. Но в будущем все узнают

Генетики раскрыли происхождение скифов

Александр Французов
3 часа назад
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4 часа назад
azamat, ...напомни пожалуйста, мой нерусский , неумный, но хитрый друг, где Гилея находится?!?

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Руслан Кулаков
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azamat makatov
5 часов назад
Совсем одна ложь , да это понятно русские всегда хотят переписать все на свой лад. Всемирная история говорит об одном и только российская о своем ,

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Dmitriy Dorian
11 часов назад
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Roman Frolov
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Nikita Lazarenko
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Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

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