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Глава OpenAI назвал темы, которых лучше избегать в беседе с ChatGPT

Генеральный директор технологической компании OpenAI, Сэм Альтман, объяснил, что обращение к ChatGPT за эмоциональной поддержкой может оказаться не лучшей идеей по очень простой причине.

ChatGPT компании OpenAI / © Getty Images

Дело в том, что чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ) типа ChatGPT, который создала компания OpenAI, не обязаны соблюдать конфиденциальность, в отличие от врачей или психотерапевтов.

По словам Сэма Альтмана, при необходимости суд может обязать компанию раскрыть переписку любого пользователя с ChatGPT. Это стоит учитывать, прежде чем делиться с ИИ своими сокровенными тайнами, переживаниями или проблемами.

Альтман также отметил, что люди часто используют ИИ в качестве психологической поддержки. Особенно эта практика распространилась среди молодых людей.