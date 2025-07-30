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Телескоп-разведчик станет первым пассажиром спутниковой платформы Blue Ring
Представители американской частной космической компании Blue Origin сообщили, что основной полезной нагрузкой в рамках первой миссии спутниковой платформы Blue Ring станет оптический телескоп-разведчик Owl-150, созданный компанией Scout Space.
Аппарат предназначен для слежения за искусственными космическими объектами. Он сможет предоставлять информацию о космических аппаратах практически в режиме реального времени с высоким уровнем детализации, как это делают спутники Maxar Technologies. Эксплуатировать телескоп будут Космические силы США.
Запуск Blue Ring на геостационарную орбиту запланирован в период с марта по июль 2026 года. Ракетой-носителем выступит Vulcan компании ULA или одна из ракет семейства Falcon компании SpaceX.
Стоит отметить, что первый прототип Blue Ring стал полезной нагрузкой первой миссии ракеты New Glenn. Второй прототип должен отправиться в полет ракетой Vulcan до конца 2025 года.
Люди часто говорят, что хотели бы построить длительные отношения прежде всего с добрым, внимательным и надежным человеком, однако большое внимание уделяют внешнему виду потенциального партнера. Исследователи из США обнаружили психологический фактор, объясняющий это противоречие и влияющий на значимость физической привлекательности при выборе «второй половинки» в каждом отдельном случае.
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Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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