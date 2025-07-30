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Телескоп-разведчик станет первым пассажиром спутниковой платформы Blue Ring

Телескоп-разведчик Owl-150 / © Scout Space

Аппарат предназначен для слежения за искусственными космическими объектами. Он сможет предоставлять информацию о космических аппаратах практически в режиме реального времени с высоким уровнем детализации, как это делают спутники Maxar Technologies. Эксплуатировать телескоп будут Космические силы США.

Спутниковая платформа Blue Ring / © Blue Origin

Запуск Blue Ring на геостационарную орбиту запланирован в период с марта по июль 2026 года. Ракетой-носителем выступит Vulcan компании ULA или одна из ракет семейства Falcon компании SpaceX.

Стоит отметить, что первый прототип Blue Ring стал полезной нагрузкой первой миссии ракеты New Glenn. Второй прототип должен отправиться в полет ракетой Vulcan до конца 2025 года.