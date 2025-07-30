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США столкнулись с дефицитом противоракет после 12-дневной войны с Ираном: на восстановление уйдут годы

Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) заключило с корпорацией Lockheed Martin дополнение к контракту на производство ракет-перехватчиков для комплексов противоракетной обороны THAAD на сумму более двух миллиардов долларов.

Передвижной комплекс противоракетной обороны THAAD / © U.S. Department of Defense / Missile Defense Agency / Reuters / FILE

Как сообщило издание The Wall Street Journal, соглашение предусматривает поставку более 150 новых противоракет и связано с тем, что значительное количество таких снарядов было израсходовано двумя американскими батареями THAAD, которые, наряду с другими средствами противоракетной обороны, прикрывали Израиль в ходе войны с Ираном.

Использование такого объема ракет за короткий период выявило уязвимость в системе противоракетной обороны США: было израсходовано около четверти всего запаса перехватчиков THAAD.

Корпорация Lockheed Martin должна выполнить контракт и поставить новые ракеты до конца 2029 года. Таким образом, восстановление резервов, израсходованных в ходе 12-дневной войны, займет около четырёх лет.