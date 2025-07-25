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В России построят небоскреб с самым высоким парком в Европе

В «Москва-Сити» построят первый жилой небоскреб под названием One Tower. До этого в башнях делового центра размещались не квартиры, а апартаменты. Его высота составит 379 метров.

Концепт небоскреба One Tower / © MR Private

Главной особенностью новой высотки станет самый высокий парк в Европе. Он будет занимать большую часть верхнего пространства башни и разместится на 85-м этаже (на высоте 338,3 метра).

Концепт небоскреба One Tower / © MR Private

One Tower — совместный проект бюро «Генпро» и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Общая площадь 90-этажного здания составит 294,3 тысячи квадратных метров. Строительство стартует до конца 2025 года, а ввести башню в эксплуатацию планируется в 2030 году.

Концепт небоскреба One Tower / © MR Private