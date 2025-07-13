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Николай Головин
Николай Головин
13 июля, 18:16
Рейтинг: +244
Посты: 758

Замаскированные машины, проехавшие по Пекину, породили слухи о новейшем китайском танке

Колонна неопознанных транспортных средств, каждое из которых было укрыто коробчатой ​​конструкцией, недавно проехала через китайскую столицу в рамках подготовки к параду победы над милитаристской Японией. Он пройдет 3 сентября на площади Тяньаньмэнь.

Сообщество
# Китай
# оружие
# танки
# технологии
Одна из замаскированных китайских машин / © Xiaohongshu
Одна из замаскированных китайских машин / © Xiaohongshu

Замаскированные машины попали в кадр, которые широко распространилось в социальных сетях. 

© Xiaohongshu

Как отметили эксперты портала The War Zone, размеры конструкций настолько объемны, что невозможно точно определить, какая именно техника скрывается под ними. Более того, резиновые фартуки вокруг нижней части конструкции не позволяют точно определить, колесные или гусеничные платформы у скрытых машин, хотя грохот больше соответствует тяжелой военной технике. Возможно, маскировка скрывает китайский танк нового поколения.

Ранее заместитель руководителя Оперативного бюро Объединенного штаба Центрального военного совета Китая У Цзэке заявил, что в параде примут участие, как традиционные, так и новые типы вооружений.

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