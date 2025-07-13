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Замаскированные машины, проехавшие по Пекину, породили слухи о новейшем китайском танке
Колонна неопознанных транспортных средств, каждое из которых было укрыто коробчатой конструкцией, недавно проехала через китайскую столицу в рамках подготовки к параду победы над милитаристской Японией. Он пройдет 3 сентября на площади Тяньаньмэнь.
Замаскированные машины попали в кадр, которые широко распространилось в социальных сетях.
Как отметили эксперты портала The War Zone, размеры конструкций настолько объемны, что невозможно точно определить, какая именно техника скрывается под ними. Более того, резиновые фартуки вокруг нижней части конструкции не позволяют точно определить, колесные или гусеничные платформы у скрытых машин, хотя грохот больше соответствует тяжелой военной технике. Возможно, маскировка скрывает китайский танк нового поколения.
Ранее заместитель руководителя Оперативного бюро Объединенного штаба Центрального военного совета Китая У Цзэке заявил, что в параде примут участие, как традиционные, так и новые типы вооружений.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Наблюдения, проведенные космическим аппаратом NASA «Юнона», показали, что магнитное поле Юпитера и его мощная магнитосфера, заполненная ионизированным газом, могут порождать вблизи полюсов газового гиганта новый тип плазменных волн. Ничего подобного ранее ученые не фиксировали.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Умный сенсор в семь раз ускорил анализ связей ДНК с наночастицами, которые используются для диагностики
Ученые активно работают над созданием наноматериалов и наночастиц для экспресс-ДНК-диагностики, которые не только ускорят анализ заболеваний, но и позволят создать новые медицинские средства для лечения серьезных болезней. Для решения этих задач в МФТИ разработали уникальный по своим свойствам умный материал. На следующем этапе ученые создали новый оптический биосенсор для анализа кинетики связывания наноматериалов с лигандами — молекулами ДНК. Это поможет быстрее разрабатывать новые медицинские тесты.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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