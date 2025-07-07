Появилось первое полное изображение китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Практически все современные люди (кроме изолированных племен охотников-собирателей) поголовно страдают кариесом, а вот в палеолите он был крайне редок. Анализ зубов одного из неандертальцев, живших 45 тысяч лет назад и погибших от неизвестных каннибалов, показал, что даже в ту эпоху случались исключения — если, конечно, хозяева зубов достаточно увлекались провоцирующий кариес пищей.