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Программа человекоподобного робота Tesla Optimus столкнулась с многочисленными проблемами

По данным издания Electrek, программа Tesla по созданию гуманоидного робота Optimus находится в состоянии кризиса из-за ухода старшего вице-президента компании и руководителя программы Optimus Милана Ковача.

Испытания робота Optimus / © Tesla

Кроме того, производство Optimus отложили из-за новой модернизации, поскольку робот еще не доказал свою полезность на заводах Tesla.

Ранее Илон Маск поставил перед Tesla цель произвести в 2025 году от 5000 до 10 000 человекоподобных роботов Optimus. Однако достижение этой цели отложено, поскольку источники в китайской цепочке поставок сообщили, что Tesla проинформировала поставщиков о двухмесячной приостановке заказов.

Разработка робота по-прежнему сталкивается с проблемами оборудования, включая перегрев некоторых двигателей, низкую грузоподъемность рук, короткий срок службы компонентов трансмиссии и ограниченный срок службы батареи.

В начале этого года Tesla закупила детали для создания более 1000 роботов Optimus и построила довольно много, но их используют только «для перемещения батарей в аккумуляторных мастерских Tesla с эффективностью, составляющей менее половины эффективности рабочих-людей».

Несмотря на то что изменение дизайна робота задержит реализацию планов как минимум на два месяца, ожидается, что Tesla все же продолжит реализацию программы и, скорее всего, представит новое поколение роботов Optimus на собрании акционеров в этом году.