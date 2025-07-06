Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Программа человекоподобного робота Tesla Optimus столкнулась с многочисленными проблемами
По данным издания Electrek, программа Tesla по созданию гуманоидного робота Optimus находится в состоянии кризиса из-за ухода старшего вице-президента компании и руководителя программы Optimus Милана Ковача.
Кроме того, производство Optimus отложили из-за новой модернизации, поскольку робот еще не доказал свою полезность на заводах Tesla.
Ранее Илон Маск поставил перед Tesla цель произвести в 2025 году от 5000 до 10 000 человекоподобных роботов Optimus. Однако достижение этой цели отложено, поскольку источники в китайской цепочке поставок сообщили, что Tesla проинформировала поставщиков о двухмесячной приостановке заказов.
Разработка робота по-прежнему сталкивается с проблемами оборудования, включая перегрев некоторых двигателей, низкую грузоподъемность рук, короткий срок службы компонентов трансмиссии и ограниченный срок службы батареи.
В начале этого года Tesla закупила детали для создания более 1000 роботов Optimus и построила довольно много, но их используют только «для перемещения батарей в аккумуляторных мастерских Tesla с эффективностью, составляющей менее половины эффективности рабочих-людей».
Несмотря на то что изменение дизайна робота задержит реализацию планов как минимум на два месяца, ожидается, что Tesla все же продолжит реализацию программы и, скорее всего, представит новое поколение роботов Optimus на собрании акционеров в этом году.
Исследование НовГУ показало, что атлетическая гимнастика — один из самых эффективных способов борьбы с ожирением, в отличие, например, от бега. Тренировки с отягощениями не только помогают сжечь жир, но и укреплять мышцы, при этом щадя суставы и сердечно-сосудистую систему. Назван и оптимальный комплекс упражнений для таких людей: три силовые тренировки в неделю по 40–90 минут.
Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Международная группа физиков из России (включая ученых ТГУ), Казахстана и Японии экспериментально зафиксировала необычное явление: стрела, движущаяся прямолинейно, оставляет за собой след в форме винтовой спирали. Это противоречит классическим представлениям, но было подтверждено в эксперименте с переходным излучением. Открытие меняет существующие взгляды на природу закрученного света и имеет значительные перспективы как для фундаментальных исследований, так и для прикладных технологий.
Исследование НовГУ показало, что атлетическая гимнастика — один из самых эффективных способов борьбы с ожирением, в отличие, например, от бега. Тренировки с отягощениями не только помогают сжечь жир, но и укреплять мышцы, при этом щадя суставы и сердечно-сосудистую систему. Назван и оптимальный комплекс упражнений для таких людей: три силовые тренировки в неделю по 40–90 минут.
Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Международная группа физиков из России (включая ученых ТГУ), Казахстана и Японии экспериментально зафиксировала необычное явление: стрела, движущаяся прямолинейно, оставляет за собой след в форме винтовой спирали. Это противоречит классическим представлениям, но было подтверждено в эксперименте с переходным излучением. Открытие меняет существующие взгляды на природу закрученного света и имеет значительные перспективы как для фундаментальных исследований, так и для прикладных технологий.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
G7 установит потолок цен для российской нефти. Печальная новость… или не совсем?
Расширяется ли Вселенная со сверхсветовой скоростью
«Злой? Плохой? Хороший!»: что такое этика искусственного интеллекта и как она помогает сделать алгоритмы полезными и безопасными для людей
Безопасны ли пассажирские самолеты?
Добро пожаловать в войд Волопаса — самое страшное место во Вселенной
Эффект Кесслера и еще 10 терминов из космонавтики, которые необходимо знать
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии