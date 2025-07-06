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Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в июле 2025 года
После напряженного начала лета в июле, скорее всего, наступит затишье в космической отрасли. Пока подтверждены даты запуска только двух миссий, хотя еще несколько могут отправиться в полет, если предварительные сроки будут соблюдены.
SpaceX, после насыщенного июня, включавшего несколько запусков Falcon 9 и продолжающееся расширение Starlink, планирует всего одну подтвержденную миссию в этом месяце — первую по контракту с Космическими силами США.
5 июля (предварительно): NASA и Индия запустят совместно разработанный спутник NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR). Он отправится в космос на борту ракеты GSLV Mk II из Космического центра имени Сатиша Дхавана в Индии. NISAR будет использовать радар для отслеживания изменений на поверхности Земли, от оползней и вулканов до повышения уровня моря и вырубки лесов. Миссия знаменует важную веху в космическом сотрудничестве США и Индии.
24 июля: Роскосмос запустит аппараты «Ионосфера-М» № 3 и № 4. Последние два спутника в своей группировке из четырех аппаратов «Ионосфера-М». Они отправятся в космос на борту ракеты «Союз 2.1б» с космодрома Восточный на Дальнем Востоке. Цель миссии — изучение ионосферы и магнитосферы.
United Launch Alliance (ULA) готовит ракету Vulcan Centaur для миссии USSF-106. Американская компания намерена впервые запустить ракету Vulcan Centaur в рамках программы космических запусков национальной безопасности Космических сил США. Миссия, получившая обозначение USSF-106, отправит на орбиту секретную полезную нагрузку.
SpaceX готовит пилотируемую миссию Crew-11 на МКС в рамках программы коммерческих экипажей NASA. Возможно запуск тоже произойдет в июле. Миссия стартует с мыса Канаверал и доставит на МКС четырех человек: астронавтов NASA Зену Кардман и Майка Финка, астронавта японского агентства аэрокосмических исследований Кимию Юи и космонавта «Роскосмоса» Олега Платонова.
Исследование НовГУ показало, что атлетическая гимнастика — один из самых эффективных способов борьбы с ожирением, в отличие, например, от бега. Тренировки с отягощениями не только помогают сжечь жир, но и укреплять мышцы, при этом щадя суставы и сердечно-сосудистую систему. Назван и оптимальный комплекс упражнений для таких людей: три силовые тренировки в неделю по 40–90 минут.
Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Международная группа физиков из России (включая ученых ТГУ), Казахстана и Японии экспериментально зафиксировала необычное явление: стрела, движущаяся прямолинейно, оставляет за собой след в форме винтовой спирали. Это противоречит классическим представлениям, но было подтверждено в эксперименте с переходным излучением. Открытие меняет существующие взгляды на природу закрученного света и имеет значительные перспективы как для фундаментальных исследований, так и для прикладных технологий.
Исследование НовГУ показало, что атлетическая гимнастика — один из самых эффективных способов борьбы с ожирением, в отличие, например, от бега. Тренировки с отягощениями не только помогают сжечь жир, но и укреплять мышцы, при этом щадя суставы и сердечно-сосудистую систему. Назван и оптимальный комплекс упражнений для таких людей: три силовые тренировки в неделю по 40–90 минут.
Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Во время строительства искусственного острова в Индонезии, там, где находился крупный шельф Юго‐Восточной Азии, со временем ушедший под воду, палеонтологи обнаружили большое количество окаменелостей животных. Среди находок оказались кости Homo erectus. Это первые останки древних людей, поднятые со дна затонувшего участка суши Сундаланд.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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