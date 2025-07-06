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Олег Гончар
Олег Гончар
6 июля, 15:43
Рейтинг: +664
Посты: 2019

Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в июле 2025 года 

После напряженного начала лета в июле, скорее всего, наступит затишье в космической отрасли. Пока подтверждены даты запуска только двух миссий, хотя еще несколько могут отправиться в полет, если предварительные сроки будут соблюдены.

Сообщество
# Китай
# космос
# ракеты
# Россия
# США
# технологии
Полет ракеты «Союз 2.1б» / © «Роскосмос»
Полет ракеты «Союз 2.1б» / © «Роскосмос»

SpaceX, после насыщенного июня, включавшего несколько запусков Falcon 9 и продолжающееся расширение Starlink, планирует всего одну подтвержденную миссию в этом месяце — первую по контракту с Космическими силами США.

5 июля (предварительно): NASA и Индия запустят совместно разработанный спутник NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR). Он отправится в космос на борту ракеты GSLV Mk II из Космического центра имени Сатиша Дхавана в Индии. NISAR будет использовать  радар для отслеживания изменений на поверхности Земли, от оползней и вулканов до повышения уровня моря и вырубки лесов. Миссия знаменует важную веху в космическом сотрудничестве США и Индии.

24 июля: Роскосмос запустит аппараты «Ионосфера-М» № 3 и № 4. Последние два спутника в своей группировке из четырех аппаратов «Ионосфера-М». Они отправятся в космос на борту ракеты «Союз 2.1б» с космодрома Восточный на Дальнем Востоке. Цель миссии — изучение ионосферы и магнитосферы.

United Launch Alliance (ULA) готовит ракету Vulcan Centaur для миссии USSF-106. Американская компания намерена впервые запустить ракету Vulcan Centaur в рамках программы космических запусков национальной безопасности Космических сил США. Миссия, получившая обозначение USSF-106, отправит на орбиту секретную полезную нагрузку.

SpaceX готовит пилотируемую миссию Crew-11 на МКС в рамках программы коммерческих экипажей NASA. Возможно запуск тоже произойдет в июле. Миссия стартует с мыса Канаверал и доставит на МКС четырех человек: астронавтов NASA Зену Кардман и Майка Финка, астронавта японского агентства аэрокосмических исследований Кимию Юи и космонавта «Роскосмоса» Олега Платонова.

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