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Наблюдатели отследили встречу китайских спутников на орбите

Запуск спутника Shijian-21 / © CASC

По данным швейцарской компании S2a Systems, отслеживающей объекты в космосе с помощью оптических средств, 30 июня спутники, находящиеся в геостационарной орбите (примерно в 35 786 километрах над экватором), вновь сблизились до неразличимого расстояния в районе 128° восточной долготы. Эти маневры могут указывать на предстоящее испытание технологии стыковки и дозаправки на орбите.

Это уже второе сближение между Shijian-21 и Shijian-25. По данным американской компании Comspoc, 13 июня спутники подошли друг к другу ближе чем на километр, возможно, состыковались, а позже в тот же день — разошлись. К 16 июня дистанция между ними выросла до более чем 120 километров.

Сотрудники Comspoc отметили, что в момент максимального сближения возможны три сценария: успешная стыковка, репетиция без попытки стыковки или неудачная попытка с прерыванием маневра. Также рядом находился американский разведывательный аппарат USA 270, который внимательно наблюдает за операцией.

Китай пока официально не комментировал происходящее. Заявление, вероятно, последует лишь после успешного испытания, в ходе которого Shijian-25 выступит в роли «заправочной колонки» и передаст топливо аппарату Shijian-21, что продлит «жизнь» спутника еще на несколько лет.