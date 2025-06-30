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В Китае состоялся первый в мире футбольный турнир между человекоподобными роботами

В Пекине прошел первый в мире футбольный турнир, в котором участвовали человекоподобные роботы под управлением искусственного интеллекта.

Первый в мире футбольный турнир между человекоподобными роботами / © Chinanews

Состязание стало первой игрой роботов в футбол в формате «трое на трое». Матч состоял из двух таймов по 10 минут с пятиминутным перерывом. Во время игры машины маневрировали, отбирали мяч и наносили удары по воротам.

Первый в мире футбольный турнир между человекоподобными роботами / © CGNT

Это соревнование, как первые в мире бои с участием человекоподобных роботов, стало прологом к более масштабному событию. В рамках Всемирной конференции по робототехнике с 15 по 17 августа 2025 года в Китае впервые пройдут Всемирные игры гуманоидных роботов.

Первый в мире футбольный турнир между человекоподобными роботами / © Chinanews