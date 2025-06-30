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Юлия Николаева
Юлия Николаева
6 минут назад
Рейтинг: +17
Посты: 30

В Китае состоялся первый в мире футбольный турнир между человекоподобными роботами

В Пекине прошел первый в мире футбольный турнир, в котором участвовали человекоподобные роботы под управлением искусственного интеллекта.

Сообщество
# Китай
# Роботы
# технологии
Первый в мире футбольный турнир между человекоподобными роботами / © Chinanews
Первый в мире футбольный турнир между человекоподобными роботами / © Chinanews

Состязание стало первой игрой роботов в футбол в формате «трое на трое». Матч состоял из двух таймов по 10 минут с пятиминутным перерывом. Во время игры машины маневрировали, отбирали мяч и наносили удары по воротам.

Первый в мире футбольный турнир между человекоподобными роботами / © CGNT
Первый в мире футбольный турнир между человекоподобными роботами / © CGNT

Это соревнование, как первые в мире бои с участием человекоподобных роботов, стало прологом к более масштабному событию. В рамках Всемирной конференции по робототехнике с 15 по 17 августа 2025 года в Китае впервые пройдут Всемирные игры гуманоидных роботов.

Первый в мире футбольный турнир между человекоподобными роботами / © Chinanews
Первый в мире футбольный турнир между человекоподобными роботами / © Chinanews
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01 Июл
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Научная площадка в парке обсерватории
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Кинолекторий
02 Июл
Бесплатно
Музыка звезд
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Болезнь Альцгеймера: новая парадигма диагностики и терапии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Растения большого города
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Применение ИИ в разработке лекарств
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
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# внеземная жизнь
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Космонавтика
# облако Оорта
# плутон
# Седна
# солнечный парус
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Позавчера, 18:58
Игорь Байдов

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».

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# Балтийское море
# Балтика
# виды
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# сверхзвуковой
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Чтобы понять, как часто за пределами Солнечной системы встречаются миры, похожие на Землю, ученые из Калифорнийского университета (США) провели статистический анализ 517 экзопланет. Результаты показали, что всего три мира, включая наш, соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Наиболее перспективными из них оказались Kepler-22b и Kepler-538b.

Астрономия
# внеземная жизнь
# Джеймс Уэбб
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# обитаемые планеты
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# космический мусор
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# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
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Биология
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# глобальное озеленение
# Россия
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