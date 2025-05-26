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В Китае прошли первые в мире бои с участием человекоподобных роботов
В городе Ханчжоу провинция Чжэцзян на востоке Китая состоялся первый в мире турнир по боям среди роботов-гуманоидов. Мероприятие организовала китайская робототехническая компания Unitree Robotics.
Человекоподобные роботы, управляемые людьми, продемонстрировали боевые приемы, сражаясь на ринге в режиме реального времени.
Главной целью мероприятия стала демонстрация технологических возможностей, которых способна достичь робототехника в условиях реального времени и динамичного противостояния. Мероприятие, несмотря на малое количество участников (четыре команды), прошло на ура и Unitree Robotics уже объявила о планах провести вторую битву роботов в декабре 2025 года.
Изучив древние окаменелости и ДНК, группа палеонтологов и палеогенетиков выяснила, когда и как флора и фауна Северного полушария адаптировалась к холодному климату. Оказалось, что виды приспосабливались не одномоментно, а в два ключевых этапа: первый начался около 2,6 миллиона лет назад, а второй — примерно 700 тысяч лет назад, во время перехода к более длительным и суровым ледниковым периодам.
Предполагается, что в прошлом у Луны могло существовать слабое магнитное поле. Однако оно давно исчезло, но его следы продолжают находить в лунных породах. Например, в камнях, доставленных космонавтами миссии «Аполлон», ученые обнаружили так называемую остаточную намагниченность. Главный вопрос, над которым исследователи ломают голову не одно десятилетие: почему эти аномалии наблюдаются до сих пор, хотя по идее этого происходить не должно? К ответу приблизилась команда ученых из США.
У семи похожих друг на друга землеподобных экзопланет системы TRAPPIST-1 одна общая проблема — они обращаются вокруг красного карлика, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Ученые задаются вопросом, насколько критична для этих миров радиация их солнца и есть ли у них шансы сохранять богатую водой атмосферу в таких условиях. По итогам недавних подсчетов планетологи сделали обнадеживающий вывод: даже слабая вулканическая активность может восполнять потери водяного пара над поверхностью.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Город изменил образ жизни диких животных и вынудил их приспосабливаться. Американский исследователь, разъезжая на своей машине, заметил необычное охотничье поведение ястребов Купера — некоторые из них перелетают в город. Несколько часов наблюдений показали: хищник, по-видимому, научился мониторить автомобильный трафик и распознавать смену сигналов светофора, выбирая лучший момент для охоты на других городских птиц.
Развитие транспортной инфраструктуры — один из ключевых факторов улучшения качества жизни горожан. Особенно остро стоит проблема сообщения между мегаполисами и близлежащими городами. Специалисты компании UST Inc. на примере городов — спутников белорусской столицы рассчитали, как применение надземных транспортно-инфраструктурных комплексов могло бы решить эту проблему.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
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