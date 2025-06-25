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Зонд «Паркер» завершил базовый план миссии

Автоматический космический аппарат NASA для изучения внешней короны Солнца — зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) совершил свой 24-й близкий подход к Солнцу, 19 июня, достигнув рекордного расстояния в 6,2 миллиона километров от поверхности нашей звезды.

Зонд «Паркер», фантазия художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben

После этого пролета — последнего из базового плана миссии космического корабля — «Паркер» останется на орбите вокруг Солнца и продолжит проводить наблюдения до тех пор, пока в 2026 году не будут официально рассмотрены следующие шаги миссии.

По данным NASA, зонд находится в хорошем состояние, все его системы исправны и работают нормально.

Во время последнего пролета космический аппарат снова достиг рекордной скорости в 687 000 километров в час — отметки, которая, как и минимальное расстояние до звезды, была установлена ​​и впоследствии повторена при сближении 24 декабря 2024 года и 22 марта 2025 года.

Наблюдения зонда «Паркер» за солнечным ветром, вспышками и выбросами корональной массы, имеют решающее значение для углубления понимания человечеством физики Солнца.