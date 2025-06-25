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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1030
Посты: 2258

Зонд «Паркер» завершил базовый план миссии 

Автоматический космический аппарат NASA для изучения внешней короны Солнца — зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) совершил свой 24-й близкий подход к Солнцу, 19 июня, достигнув рекордного расстояния в 6,2 миллиона километров от поверхности нашей звезды.

Сообщество
# Parker
# космос
# Солнце
Зонд «Паркер», фантазия художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben
Зонд «Паркер», фантазия художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben

После этого пролета — последнего из базового плана миссии космического корабля — «Паркер» останется на орбите вокруг Солнца и продолжит проводить наблюдения до тех пор, пока в 2026 году не будут официально рассмотрены следующие шаги миссии.

По данным NASA, зонд находится в хорошем состояние, все его системы исправны и работают нормально.

Во время последнего пролета космический аппарат снова  достиг рекордной скорости в 687 000 километров в час — отметки, которая, как и минимальное расстояние до звезды, была установлена ​​и впоследствии повторена при сближении 24 декабря 2024 года и 22 марта 2025 года.

Наблюдения зонда «Паркер» за солнечным ветром, вспышками и выбросами корональной массы, имеют решающее значение для углубления понимания человечеством физики Солнца. 

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Ivan Kalita
23 секунды назад
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Константин Хмельницкий...
21 минута назад
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Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

журавлёв владимир
21 минута назад
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Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Iosi Merson
26 минут назад
Повеселило словосочетание деньги - свобода!!! Свобода это как раз отсутствие денег. Может на кого и падают с неба, но для подавляющего большинства

История денег

журавлёв владимир
28 минут назад
Николай, а где здесь сказано про "совсем"?? Тут лишь СРАВНИВАЕТСЯ с сжиганием бензина для перевозки этих "60-150кг"! Так что экологичнее - батарея или

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Хусниддин Нурматов
30 минут назад
Игорь, люди зарабатывают, может не было возможности где то отучиться тебе трудно подсказать что-то зная куда ?будь добрее

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Iosi Merson
31 минута назад
Эффект толпы. Мы чувствуем мозговые вибрации окружающих. Подсознательно читаем эмоции соседей по толпе. Ничего нового !!!

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Lera Valera
31 минута назад
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Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Iosi Merson
34 минуты назад
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Рамазан Васильев
47 минут назад
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Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Рамазан Васильев
57 минут назад
Igor, в мире не накопилось такое количество отработанных и полностью непригодных аккумуляторов, чтобы из утилизация стала серьезной проблемой.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Igor Kon
1 час назад
Они не стали публиковать из-за отсутствия внятного процесса утилизации огромного количества отработанных аккумуляторов, на что сразу же после

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Quark
1 час назад
Micle, водород высокой чистоты на дереве растёт? Единственный дешёвый способ его получения - каталитическое разложение метана. И не надо мне про

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Николай Щепетов
1 час назад
Алексей, для того чтобы среднему человеку на е-сим ездить на работу, хватит повесить за окно 100-ваттной солнечной батареи. 7 км пробега это

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Николай Щепетов
1 час назад
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Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Micle Faradei
1 час назад
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Paul Denysoff
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Ирина Русакова
3 часа назад
Необыкновенно! Спасибо, что показываете это нам;)

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