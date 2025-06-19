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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +660
Посты: 1999

Американская THAAD, возможно, перехватила иранскую баллистическую ракету «Саджил»

Как сообщило информационное агентство Tasnim, Корпус стражей исламской революции запустил двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету средней дальности «Саджил» (Sejil) по территории Израиля.

Сообщество
# Израиль
# Иран
# оружие
# ракеты
Баллистические ракеты «Саджил» / Noghtezam
Баллистические ракеты «Саджил» / Noghtezam

Ракеты семейства «Саджил» разработали в Иране в 2008-2009 годах. В зависимости от модификации, дальность их поражения превышает 2000 километров. 

По данным издания Defence Index, одну из иранских ракет удалось перехватить американскому противоракетному комплексу подвижного наземного базирования THAAD.

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