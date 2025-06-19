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Прототип китайского маглев-поезда установил новый рекорд скорости

Китай совершил прорыв в технологии магнитной левитации, разогнав прототип поезда на магнитной подушке до скорости 650 километров в час всего за семь секунд на недавно построенной 1000-метровой высокоскоростной испытательной линии в провинции Хубэй в центральной части Китая.

Испытательная трасса для высокоскоростного магнитоплана / © CGTN

Достижение стало возможным благодаря испытательной трассе, созданной в лаборатории для высокоскоростного магнитоплана, длиной всего 1000 метров.

© CGTN

В отличие от традиционных скоростных испытаний, для которых требуются длинные трассы, обычно от 30 до 40 километров, на новом испытательном треке применили метод ускорения на коротких дистанциях, требующий сверхточных измерений скорости и позиционирования.

Скорость в 650 километров в час не станет конечной целью для испытательной линии: специалисты планируют увеличить рабочую скорость прототипа до 800 километров в час.