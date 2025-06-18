Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ВВС США задействовали редкий самолет-разведчик на фоне конфликта Ирана с Израилем

Самолет WC-135R Constant Phoenix ВВС США, единственный в мире спецборт, предназначенный для сбора проб воздуха на наличие радиоактивных веществ и контроля за ядерными испытаниями, покинул авиабазу Оффатт в штате Небраска.

Самолет WC-135R «Constant Phoenix» / © US Air Force

Хотя Пентагон не публиковал официального заявления о полете самолета, его активность над северной частью Соединенных Штатов и в других местах привлекла пристальное внимание гражданских специалистов по отслеживанию полетов.

Возможно, WC-135R Constant Phoenix подняли в воздух, опасаясь использования Ираном «грязной» бомбы в ответ на атаки Израиля.

На сегодня этот самолет остается единственной в мире воздушной платформой, предназначенной для обнаружения радиоактивных облаков в режиме реального времени.











