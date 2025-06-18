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ВВС США задействовали редкий самолет-разведчик на фоне конфликта Ирана с Израилем
Самолет WC-135R Constant Phoenix ВВС США, единственный в мире спецборт, предназначенный для сбора проб воздуха на наличие радиоактивных веществ и контроля за ядерными испытаниями, покинул авиабазу Оффатт в штате Небраска.
Хотя Пентагон не публиковал официального заявления о полете самолета, его активность над северной частью Соединенных Штатов и в других местах привлекла пристальное внимание гражданских специалистов по отслеживанию полетов.
Возможно, WC-135R Constant Phoenix подняли в воздух, опасаясь использования Ираном «грязной» бомбы в ответ на атаки Израиля.
На сегодня этот самолет остается единственной в мире воздушной платформой, предназначенной для обнаружения радиоактивных облаков в режиме реального времени.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
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Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
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Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
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