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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
2 минуты назад
Рейтинг: +1024
Посты: 2249

Японский автопроизводитель успешно испытал прототип многоразовой ракеты 

Специалисты подразделения Honda R&D известного японского автопроизводителя Honda Motor Co., Ltd. 17 июня успешно испытали прототип своей многоразовой ракеты.

Сообщество
# Honda
# космос
# ракеты
Испытание прототипа многоразовой ракеты Honda / © Honda
Испытание прототипа многоразовой ракеты Honda / © Honda

Прототип, оснащенный двигателями изменяемого вектора тяги, выдвижными посадочными ногами и решетчатыми стабилизаторами, поднялся на высоту 271 метра и благополучно приземлился.

Испытание состоялось на полигоне в городе Тайки (Япония). 

Испытание прототипа многоразовой ракеты Honda / © Honda
Испытание прототипа многоразовой ракеты Honda / © Honda

Главной целью теста стала демонстрация ключевых технологий: стабильного полета, контроля спуска и мягкой вертикальной посадки в заданной точке.

© Honda
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