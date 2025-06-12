Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Россия создаёт войска беспилотных систем как новый род войск

Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки сформировать новый род войск — войска беспилотных систем. Об этом он заявил на совещании по вопросам новой государственной программы вооружений.

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

По словам главы государства, новая структура должна быть подготовлена «максимально быстро и качественно», а сама программа вооружений нацелена на широкое внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий. Речь идёт о комплексной модернизации — от наземных и воздушных платформ до средств управления и координации действий.

Во время выступления Путин также сообщил, что российские операторы беспилотников уничтожили или повредили до 50% объектов ВС Украины. Кроме того, зафиксировано поражение более 80 тысяч воздушных объектов силами ПВО.

Беспилотником считается любой летательный аппарат без экипажа на борту. Он может управляться дистанционно оператором или действовать автономно по заранее заданной программе. В эту категорию входят разведывательные дроны, ударные БПЛА, барражирующие боеприпасы («дроны-камикадзе»), а также тяжёлые беспилотники, способные нести ракеты и бомбы.

Отдельное внимание уделяется и дальнейшему развитию космических войск, которые, по словам президента, остаются одним из ключевых направлений.