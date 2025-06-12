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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
2 минуты назад
Рейтинг: +630
Посты: 1585

Армения усилит ВВС за счет Су-30МКИ

По данным издания Jetline Marvel, Армения ведет переговоры с Индией о покупке многоцелевых истребителей Су-30МКИ. 

Сообщество
# авиация
# Армения
# Индия
# оружие
Су-30МКИ / © Jetline Marvel
Су-30МКИ / © Jetline Marvel

Как отметили аналитики, Ереван пошел на такой шаг в ответ на расширение парка боевой авиации Азербайджана. Ранее СМИ сообщили, что Баку готовится приобрести 40 самолетов JF-17 Thunder Block III у Пакистана.

Самолеты Су-30МКИ представляют собой модификацию российского истребителя Су-30, которую производит по российской лицензии индийская компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

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Asa Sas
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Sergo Kvj
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Интересно сколько тысяч корейцев расстреляют?)))))))

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Андрей Иванов
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Как скачать статью.подскажите.старенький я уже

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Sanjar
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