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В США протестующие намеренно уничтожали роботакси Waymo
В Лос-Анджелесе продолжаются протесты, вызванные общенациональной депортацией нелегальных мигрантов. В центре города происходят беспорядки: люди разгромили и подожгли несколько беспилотных электромобилей Waymo, что побудило компанию роботакси прекратить обслуживание.
На кадрах с места происшествия виден ряд электромобилей Waymo, охваченных пламенем и дымом, с разбитыми лобовыми стеклами, сорванными с петель дверями и граффити, большая часть которых направлена против Иммиграционной и таможенной полиции США.
Протестующие намеренно вызывали беспилотные такси Waymo в определенном районе, чтобы уничтожить их. Это не просто вандализм, а настоящая «химическая война». Дело в том, что горящие литиевые батареи выделяют фтористый водород (гидрофторид), который очень ядовит и разъедает стенки дыхательных путей.
Журналистка Тейлор Лоренц предположила, что протестующие напали на роботакси Waymo, поскольку беспилотники представляют собой правительственную систему наблюдения. Лоренц сослалась на статью издания 404 о том, как полиция Лос-Анджелеса использовала кадры с этих транспортных средств для расследования уголовных дел.
Инженер Эррол Маск заявил, что одновременно с вопросом о межпланетном перелете автоматически возникает вопрос о возвращении астронавтов на Землю.
2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.
Исследователи из ВШЭ и МФТИ изучили историю дебатов вокруг технологии машинного поиска романтического партнера — «электронной свахи», а также проанализировали проблемы семейно-брачных отношений в позднем СССР.
2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.
Когда у круглых червей наступают голодные времена или им становится тесно, они объединяют свои усилия, чтобы поменять среду обитания. Забираются друг на друга, образуя живые башни, которые устремляются вверх, где нематоды могут прицепиться к проходящему мимо животному и с его помощью добраться до более изобильных мест. Долгое время ученые лишь догадывались о существовании таких живых башен. Теперь команда исследователей из Германии впервые зафиксировала их в дикой природе.
Инженер Эррол Маск заявил, что одновременно с вопросом о межпланетном перелете автоматически возникает вопрос о возвращении астронавтов на Землю.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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