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Олег Гончар
Олег Гончар
2 минуты назад
Рейтинг: +660
Посты: 1988

В США протестующие намеренно уничтожали роботакси Waymo

В Лос-Анджелесе продолжаются протесты, вызванные общенациональной депортацией нелегальных мигрантов. В центре города происходят беспорядки: люди разгромили и подожгли несколько беспилотных электромобилей Waymo, что побудило компанию роботакси прекратить обслуживание.

Сообщество
# Waymo
# беспилотники
# транспорт
Горящий электромобиль Waymo / © Ringo Chiu / AFP via Getty
Горящий электромобиль Waymo / © Ringo Chiu / AFP via Getty

На кадрах с места происшествия виден ряд электромобилей Waymo, охваченных пламенем и дымом, с разбитыми лобовыми стеклами, сорванными с петель дверями и граффити, большая часть которых направлена ​​против Иммиграционной и таможенной полиции США.

Горящее роботакси Waymo / © Benjamin Hanson / Middle East Images / AFP via Getty Images
Горящее роботакси Waymo / © Benjamin Hanson / Middle East Images / AFP via Getty Images

Протестующие намеренно вызывали беспилотные такси Waymo в определенном районе, чтобы уничтожить их. Это не просто вандализм, а настоящая «химическая война». Дело в том, что горящие литиевые батареи выделяют фтористый водород (гидрофторид), который очень ядовит и разъедает стенки дыхательных путей. 

© Los Angeles Alerts

Журналистка Тейлор Лоренц предположила, что протестующие напали на роботакси Waymo, поскольку беспилотники представляют собой правительственную систему наблюдения. Лоренц сослалась на статью издания 404 о том, как полиция Лос-Анджелеса использовала кадры с этих транспортных средств для расследования уголовных дел.

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Vlad Ok
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Vlad Ok
2 часа назад
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SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

nick fornit
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Очередная идиотская новость. Конечно, тот, кто не курит, не будет курить и наркоту. Статья не привлекательна ничем, кроме упоминанием наркоты, и

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Kostik Kit
3 часа назад
Ну в целом в стране задумались о продовольственном суверинетете и добились его. У нас в РФ тоже предпринимают шаги в этом направлении, думаю, что

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Полярный Лис
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Николай Цыгикало
5 часов назад
С., это и мне непонятно. Я, может, тоже подошел бы к такой категории, как "бывший инженер".. Но меня никто не цитирует...:) Хотя инженеров вроде бывших не

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Сергей Мороз
6 часов назад
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tpov
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Сергей Мороз
7 часов назад
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marina bezgubenko
7 часов назад
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Отец Илона Маска раскритиковал планы полета на Марс: «Это нереалистично»

Сергей Осипов
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