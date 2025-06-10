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В США протестующие намеренно уничтожали роботакси Waymo

В Лос-Анджелесе продолжаются протесты, вызванные общенациональной депортацией нелегальных мигрантов. В центре города происходят беспорядки: люди разгромили и подожгли несколько беспилотных электромобилей Waymo, что побудило компанию роботакси прекратить обслуживание.

Горящий электромобиль Waymo / © Ringo Chiu / AFP via Getty

На кадрах с места происшествия виден ряд электромобилей Waymo, охваченных пламенем и дымом, с разбитыми лобовыми стеклами, сорванными с петель дверями и граффити, большая часть которых направлена ​​против Иммиграционной и таможенной полиции США.

Горящее роботакси Waymo / © Benjamin Hanson / Middle East Images / AFP via Getty Images

Протестующие намеренно вызывали беспилотные такси Waymo в определенном районе, чтобы уничтожить их. Это не просто вандализм, а настоящая «химическая война». Дело в том, что горящие литиевые батареи выделяют фтористый водород (гидрофторид), который очень ядовит и разъедает стенки дыхательных путей.

© Los Angeles Alerts

Журналистка Тейлор Лоренц предположила, что протестующие напали на роботакси Waymo, поскольку беспилотники представляют собой правительственную систему наблюдения. Лоренц сослалась на статью издания 404 о том, как полиция Лос-Анджелеса использовала кадры с этих транспортных средств для расследования уголовных дел.